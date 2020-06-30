2020-06-30T10:36:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 30 июня 2020: с сегодняшнего дня открываются санатории

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 30 июня 2020 года
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Санатории пока открыты только для местныхСанатории пока открыты только для местныхФото: Виталий КАРНАУХ
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Количество заболевших коронавирусом во Владимирской области на 30 июня 2020 года составляет 4362 человека. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последние сутки лабораторно подтверждено 48 новых случаев коронавирусной инфекции. Они распределились так: 7 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 6 сл. в Вязниковском районе, 6 сл. в Александровском районе, 4 сл. в Киржачском районе, 3 сл. в г. Владимире, 3 сл. в Петушинском районе, 3 сл. в Меленковском районе, 3 сл. в Кольчугинском районе, 3 сл. в Судогодском районе, 3 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Собинском районе, 2 сл. в Муромском районе, 2 сл. в Камешковском районе, 1 сл. в Ковровском районе.

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Карта 4362 случаев заболевания во Владимирской области выглядит так: 813 сл. в г. Владимире, 683 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 526 сл. в Петушинском районе, 377 сл. в о. Муром, 343 сл. в Александровском районе, 310 сл. в Ковровском районе, 261 сл. в Собинском районе, 193 сл. в Вязниковском районе, 182 сл. в Юрьев-Польском районе, 142 сл. в Кольчугинском районе, 123 сл. в Судогодском районе, 109 сл. в Киржачском районе, 84 сл. в Меленковском районе, 72 сл. в Суздальском районе, 58 сл. в Камешковском районе, 37 сл. в г. Радужном, 31 сл. в Селивановском районе, 18 сл. в Гороховецком районе.

Так как заболеваемость снижается, второй раз выявляется меньше 50 новых случаев, Владимирская область медленно, но верно приближается ко второму этапу снятия ограничений. С 27 июня в области разрешено работать музеям и выставочным залам - правда, с ограничением по количеству посетителей и соблюдением санитарных норм. А с 30 июня во Владимирской области открываются санатории. Ограничения на данный момент сняты с санаторно-курортных организаций с медицинскими лицензиями. Гостиницы и гостиничные комплексы по-прежнему могут работать только для командированных. Также есть ограничения на прием клиентов и для открывшихся санаториев: они могут принимать только жителей нашего региона. Отдых и лечение для приезжающих из остальной части России пока остается недоступным. Также с 30 июня разрешена работа объектов общественного питания при санаториях организациях, функционирующих для постояльцев. При этом деятельность учреждений должна вестись при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и требований в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, утверждённых Главным государственным санитарным врачом России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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