Транспортные карты во Владимире теперь можно пополнить, не выходя из дома

Горожане давно просили о том, чтобы пополнить карту можно было в интернете. И вот компания «Ситикард», которая отвечает за систему валидаторов во Владимире, эти просьбы выполнила. Теперь это можно сделать как на сайте компании, так и в мобильном приложении «СитиКард». Правда, последнее пока доступно только для смартфонов Android. Телефоны системы iOS не имеют такой возможности.

Приложение при первом запуске предлагает выбрать регион и город, а затем у пользователя появляется возможность привязать свою транспортную карту, отсканировав штрихкод на ней. После этого вы можете пополнять карту и смотреть баланс. Кроме того, там можно посмотреть историю поездок и получить кассовый чек об оплате проезда. Комиссия при этом не снимается ни за одну операцию.

Также через мобильное приложение или сайт компании можно подать заявку на оформление транспортной карты, найти ближайший пункт обслуживания. Чтобы заказать карту, нужно заполнить несколько разделов. Необходимо указать номер телефона, номер СНИЛС, дату рождения, серию и номер паспорта (или свидетельства о рождении), а также адрес электронной почты. При этом оформить можно лишь персональную и льготную транспортные карты, а вот школьные и студенческие карты через приложение заказать нельзя. К тому же, после оформления за картой все равно придется идти в один из пунктов обслуживания.

Заказать карту можно лишь один раз. В случае утери вам необходимо будет обратиться в пункты обслуживания за перевыпуском карты. Адреса и режим работы можно найти в разделе о пунктах обслуживания.

КОНКРЕТНО

Раздел о картах - https://siticard.ru/cards/

Раздел о пунктах обслуживания — https://siticard.ru/distribution-points/