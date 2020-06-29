2020-06-29T10:48:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 29 июня 2020: больше всего новых случаев в Вязниковском районе

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 29 июня 2020 года
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области уже три недели растет удивительно стабильно: примерно на 50 случаев в день. Вот и на 29 июня, по данным регионального управления Роспотребнадзора, лабораторно подтвержден за сутки 51 новый случай заражения. Владимир, как обычно, в лидерах, но больше всего новых случаев выявлено в Вязниковском районе.

Новые случаи заражения распределились так:

11 сл. в Вязниковском районе,

8 сл. в г. Владимире,

6 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

5 сл. в Собинском районе,

5 сл. в Ковровском районе,

4 сл. в Петушинском районе,

4 сл. в Юрьев-Польском районе,

2 сл. в Киржачском районе,

2 сл. в Меленковском районе,

2 сл. в Селивановском районе,

1 сл. в Гороховецком районе,

1 сл. в Суздальском районе.

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Всего на 29 июня 2020 года во Владимирской области зарегистрировано 4314 случаев заболевания. Карта заболеваемости выглядит так: 810 сл. в г. Владимире, 676 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 523 сл. в Петушинском районе, 375 сл. в о. Муром, 337 сл. в Александровском районе, 309 сл. в Ковровском районе, 259 сл. в Собинском районе, 187 сл. в Вязниковском районе, 182 сл. в Юрьев-Польском районе, 139 сл. в Кольчугинском районе, 120 сл. в Судогодском районе, 105 сл. в Киржачском районе, 81 сл. в Меленковском районе, 72 сл. в Суздальском районе, 56 сл. в Камешковском районе, 34 сл. в г. Радужном, 31 сл. в Селивановском районе, 18 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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