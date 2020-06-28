Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 28 июня 2020: в регионе разрешили работать непродовольственным рынкам и ярмаркам

Во Владимирской области продолжают снимать «коронавирусные» ограничения. Губернатор Владимир Сипягин внес изменения в указ «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей». В регионе сняли ограничения на розничную торговлю в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью, а также торговлю прочими товарами. Текстиль, посуду и прочие вещи должны продавать на открытом воздухе, чтобы минимизировать опасность распространения СОVID-2019.

Послабления коснулись и детских домов вкупе с домами ребенка: в регионе для них отменили закрытый круглосуточный режим работы, когда персонал менялся раз в две недели, а все это время жил в интернате или детском доме, не выходя за территорию. Посещение ребятишек родственниками тоже были запрещены. Теперь учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут работать в обычном режиме, но с соблюдением всех санитарных требований. Как отмечают в региональном департаменте образования, предпринятые меры помогли не допустить вспышек коронавируса среди детей. Всего в области девять таких учреждений, а живет в них 260 ребят. А вот полное открытие детских садов и лагерей пока не произошло, и когда это произойдет – пока неизвестно. По прогнозам дошкольные учреждения могут открыться в середине июля, но только если число новых заболевших не будет расти или даже уменьшится. А пока горожане наслаждаются вновь открытыми для прогулок парками и запущенными фонтами, которые вместо конца апреля включили в конце июня. Жара стала поводом для малышей принимать ванны в струях воды в городе.