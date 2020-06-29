2020-06-27T19:11:30+03:00
Общество

ВСМЗ заказал проект реставрации Золотых ворот и Рождественского собора в Суздале

Работы начнутся не раньше, чем через пару лет
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Будут ли выделены деньги на ремонт Успенского собора - неизвестноБудут ли выделены деньги на ремонт Успенского собора - неизвестноФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
Изменить размер текста:

Как известно, ВСМЗ за короткий период пережил ротацию генеральных директоров: Светлану Мельникову в 2016 году сменил Игорь Конышев, который ушел в 2018-м, а Светлана Мельникова вернулась на свой пост. В период "междувластия" о реставрации памятников архитектуры, за которые отвечает ВСМЗ, как-то подзабыли. В 2019 году владимиро-суздальскому музею-заповеднику было сделано предписание по поводу состояния Золотых ворот и Дмитриевского собора. И когда Светлана Мельникова вернулась на должность, была выполнена проектная документация и проведены торги на реставрацию этих двух памятников. Все работы предполагалось выполнить за счет средств, заработанных музеем. Работы должна была выполнять "Владреставрация".

- Но министерство культуры не выдало разрешения на работы, потому что существует требование наличия комплексного реставрационного проекта по каждому объекту, - объясняет Светлана Мельникова. - К сожалению, с 2016 по 2019 год подобная документация музеем-заповедником не заказывалась. Эти работы очень недешевые, и музею-заповеднику пришлось разорвать контракт.

После этого музей провел торги уже на создание комплексного проекта реставрации двух объектов: Золотых ворот и Рождественского собора в Суздале, самого древнего памятника города.

- А на Дмитриевский собор у нас просто не хватило денег, - объясняет Светлана Мельникова. - Если бы мы продолжали работать в обычном режиме, то на собственные средства мы бы могли заказать и комплексный проект реставрации Дмитриевского собора.

Стоимость комплексной проектно-сметной документации по реставрации Золотых ворот - 7 миллионов 430 тысяч рублей. Выиграла конкурс фирма "Тектоника". Сами работы будут стоить примерно в 10 раз больше - около 70 миллионов. Срок изготовления проекта - конец 2021 года.

Второй большой комплексный проект - по реставрации Рождественского собора суздальского кремля. Стоимость проекта 6 миллионов 240 тысяч рублей, стоимость работ пока не определена, но примерно в 10 раз больше.

Всего в составе ВСМЗ - 64 памятника архитектуры. Естественно, среди них всегда есть те, что нуждаются в реставрации. У министерства культуры ВСМЗ запросил деньги на проектно-сметную документацию по Успенскому собору, по Дмитриевскому собору, по Рождественскому собору в Боголюбово, по Спасо-Преображенскому собору в Суздале. Но будут ли выделены эти деньги, когда и в какой сумме - неизвестно.

Дмитриевский собор, как и стоящие рядом палаты, тоже нуждается в ремонте. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Дмитриевский собор, как и стоящие рядом палаты, тоже нуждается в ремонте.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

- Сейчас для меня головная боль - ремонт кровли Палат. По смете это около 10 миллионов, - говорит Светлана Мельникова. - А в здании Присутственных мест идет ремонт туалета. На работы выделено более трех миллионов рублей, так как необходима замена инженернызх коммуникаций.

Продолжаются работы по дому-музею Столетовых, контракт был заключен в конце прошого года. Цена контракта - почти 9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в России усыновляют по 30 тысяч сирот в год, а детдома не исчезают
Мы не любим этого замечать, но внутри России существует еще одна отдельная страна. Страна сирот. Со своими законами, судьбами и трагедиями. Который год ее пытаются реформировать, ликвидировать, влить в остальную страну. И ничего не выходит [Часть 2]
«Поправки в Конституцию снимут вопрос, кому принадлежат Курилы»: Губернатор Сахалинской области ответил на протест Японии против геологоразведочных работ на островах
Валерий Лимаренко напомнил, что изменения в основном законе страны закрепят неделимость российских территорий
Приговор по делу «Седьмой студии»: Государство показало, что есть не только крайности, но и центр
Художественный руководитель Московского Художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков прокомментировал итоги судебного процесса в отношении Кирилла Серебренникова
Новости 24
В Муроме загорелась квартира в многоквартирном доме
На гусевском водохранилище затонул катамаран с 30 пассажирами
В Петушках на пожаре в бане пострадал человек
Гусевчанин попался с крупной партией наркотиков
Житель Петушков помог местному жителю подключиться к телеканалам ограниченного доступа
В Александровском районе оштрафовали фермера
Гороховчанин с чужой дачи украл металла на пятнадцать тысяч рублей
Житель Костерево обокрал тестя
За вчерашний день от коронавируса выздоровели еще 70 человек
Еще 118 владимирцев покусали клещи
Количество зараженных во Владимирской области на 27 июня: 53 новых случая
Во Владимирской области разрешили работать турагенствам
Во Владимирской области продлили режим самоизоляции для пожилых
В Коврове водитель пытался подкупить полицейского
Гусевчанин избил знакомую и зарезал ее
Железнодорожный переезд 313 км ст. Вязники будет частично перекрыт для движения автотранспорта с 29 июня по 3 июля 2020 года
Владимирцам разрешили гулять в парках
Муромский пристав подозревается в служебном подлоге
Владимирец соврал про ограбление, чтобы не ссориться с женой
Во Владимирской области за сутки проголосовали более 65 тысяч человек
В Юрьев-Польском бывший судебный пристав присвоила деньги должников