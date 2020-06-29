ВСМЗ заказал проект реставрации Золотых ворот и Рождественского собора в Суздале

Как известно, ВСМЗ за короткий период пережил ротацию генеральных директоров: Светлану Мельникову в 2016 году сменил Игорь Конышев, который ушел в 2018-м, а Светлана Мельникова вернулась на свой пост. В период "междувластия" о реставрации памятников архитектуры, за которые отвечает ВСМЗ, как-то подзабыли. В 2019 году владимиро-суздальскому музею-заповеднику было сделано предписание по поводу состояния Золотых ворот и Дмитриевского собора. И когда Светлана Мельникова вернулась на должность, была выполнена проектная документация и проведены торги на реставрацию этих двух памятников. Все работы предполагалось выполнить за счет средств, заработанных музеем. Работы должна была выполнять "Владреставрация".

- Но министерство культуры не выдало разрешения на работы, потому что существует требование наличия комплексного реставрационного проекта по каждому объекту, - объясняет Светлана Мельникова. - К сожалению, с 2016 по 2019 год подобная документация музеем-заповедником не заказывалась. Эти работы очень недешевые, и музею-заповеднику пришлось разорвать контракт.

После этого музей провел торги уже на создание комплексного проекта реставрации двух объектов: Золотых ворот и Рождественского собора в Суздале, самого древнего памятника города.

- А на Дмитриевский собор у нас просто не хватило денег, - объясняет Светлана Мельникова. - Если бы мы продолжали работать в обычном режиме, то на собственные средства мы бы могли заказать и комплексный проект реставрации Дмитриевского собора.

Стоимость комплексной проектно-сметной документации по реставрации Золотых ворот - 7 миллионов 430 тысяч рублей. Выиграла конкурс фирма "Тектоника". Сами работы будут стоить примерно в 10 раз больше - около 70 миллионов. Срок изготовления проекта - конец 2021 года.

Второй большой комплексный проект - по реставрации Рождественского собора суздальского кремля. Стоимость проекта 6 миллионов 240 тысяч рублей, стоимость работ пока не определена, но примерно в 10 раз больше.

Всего в составе ВСМЗ - 64 памятника архитектуры. Естественно, среди них всегда есть те, что нуждаются в реставрации. У министерства культуры ВСМЗ запросил деньги на проектно-сметную документацию по Успенскому собору, по Дмитриевскому собору, по Рождественскому собору в Боголюбово, по Спасо-Преображенскому собору в Суздале. Но будут ли выделены эти деньги, когда и в какой сумме - неизвестно.

Дмитриевский собор, как и стоящие рядом палаты, тоже нуждается в ремонте.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

- Сейчас для меня головная боль - ремонт кровли Палат. По смете это около 10 миллионов, - говорит Светлана Мельникова. - А в здании Присутственных мест идет ремонт туалета. На работы выделено более трех миллионов рублей, так как необходима замена инженернызх коммуникаций.

Продолжаются работы по дому-музею Столетовых, контракт был заключен в конце прошого года. Цена контракта - почти 9 миллионов рублей.