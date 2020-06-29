Жители Владимирской области осваивают индивидуальные инвестиционные счета

Коронавирусный кризис, среди прочих изменений, которые он принес в нашу жизнь, заставил задуматься еще и о сбережениях. Многие жители Владимирской области в апреле-мае или остались без работы, или получили сильно урезанную зарплату. И в выигрыше оказались те, кто в предыдущие годы сумел сделать какие-то накопления.

Одним из способов вложения денег на будущее являются индивидуальные инвестиционные счета - финансовый инструмент, пока еще мало популярный во Владимирской области, хотя жители крупных городов его активно осваивают. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - это удобный способ вкладывать деньги в акции и облигации, грубо говоря, "играть на бирже". Открывается ИИС либо у брокера, либо в банке, предоставляющем брокерские услуги, не сложнее, чем обычный депозит. А затем на деньги, которые внесены на этот счет, можно покупать ценные бумаги - акции компаний, облигации федерального займа. И "стричь купоны", то есть получать с этих бумаг доход.

Плюсом ИИС по сравнению с обычной покупкой ценных бумаг является налоговый вычет, который положен на сумму, внесенную на счет - так же, как оформляется вычет за покупку квартиры или учебу ребенка. Максимальная сумма вычета - 400 тысяч рублей, то есть если инвестор в 2019 году положил такую сумму на счет, то примерно к маю 2020 года, после налоговых проверок, получил возврат 52 тысяч рублей. В условиях коронакризиса - очень своевременно.

Владимирцы пока не очень охотно открывают ИИС. По данным Московской биржи, на май 2020 года во Владимирской области было открыто 18 653 индивидуальных инвестиционных счета. Получается, что ИИС имели 1,37% населения Владимирской области. Для сравнения, в среднем по России такой счет имеют 1,57% населения, а в Москве и Санкт-Петербурге - примерно 2 процента. Кстати, самые активные инвесторы не в двух столицах, а в Магаданской области - там ИИС имеют 2,85% населения.

Владимирская область по число открытых индивидуальных инвестиционных счетов находится на 39 месте в России и на 7 в ЦФО. Но по сравнению с прошлым годом наш регион сильно прибавил в числе продвинутых инвесторов. Год назад, в июне 2019 года, Владимирская область по числу открытых ИИС была на 40 месте в России, а вот общее количество открытых счетов составляло 7213 - они были у 0,52% населения. Получается, что за год количество жителей региона, которые разобрались с ИИС и завели себе этот финансовый инструмент, выросло почти втрое. Это намного больше, чем прирост числа банковских вкладов.

Кстати, однажды открытый ИИС мало кто закрывает. Дело в том, что для получения налогового вычета счет должен быть открыт минимум 3 года, если закрыть раньше, полученный вычет придется вернуть.

Кстати, по данным Банка России, чаще всего владельцы ИИС предпочитают покупать корпоративные облигации, на втором месте по популярности - депозиты (то есть деньги просто держат на счету, ни во что не вкладывая). На третьем месте - государственные и муниципальные облигации.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Популярность депозитов существенно превышает ИИС

«Вклады в банках популярны у жителей Владимирской области. Совокупная сумма вкладов владимирцев в апреле 2020 года составила 209,9 млрд рублей. Это больше показателя аналогичного периода прошлого года на 4%. Как правило, жители региона открывают вклады в российских рублях. Доля депозитов в национальной валюте составляет почти 92% - 192,8 млрд рублей.

Средства, размещенные в банках индивидуальными предпринимателями региона, выросли на 25% и составили 5,4 млрд рублей. Объем депозитов юридических лиц Владимирской области зафиксирован на уровне 13,6 млрд рублей. Общий объем средств, привлеченных банками Владимирской области, по итогам четырех месяцев 2020 года составил 269,8 млрд рублей, что на 5,5% больше аналогичного периода прошлого года», - отмечает управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по Центральному федеральному округ Надежда Калашникова.