Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 27 июня 2020: владимирцам разрешили гулять в парках

Во Владимирской области постепенно открываются учреждения культуры и отдыха. 26 июня губернатор Владимир Сипягин подписал указ, который разрешает жителям региона гулять в парках и скверах. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра. В связи с разрешенными прогулками органам местного самоуправления рекомендовано провести "акарицидную обработку" территории. Это не дезинфекция от коронавируса, как можно бы подумать, а опрыскивание от клещей.

С 27 июня восстанавливается работа музеев и библиотек - теперь они могут принимать и обслуживать посетителей с соблюдением санитарных норм. Также временно до отмены режима повышенной готовности восстанавливается работа организаций культуры (дома и дворцы культуры, театры) с целью обслуживания зданий и помещений, но пока без оказания услуг населению.

Также с 26 июня сняты ограничения на розничную торговлю в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью и прочими товарами. Но речь идет только о торговле на открытом воздухе, чтобы минимизировать опасность распространения СОVID-2019.

А вот жителям Владимирской области старше 65 лет, наоборот, режим самоизоляции продлили - пока до 12 июля. Им по-прежнему нельзя выходить на улицу, кроме как для посещения магазина, аптеки, выгула домашнего животного или обращения за медицинской помощью.