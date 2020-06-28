Муромские врачи спасли Малыша, подстреленного охотником

Двухлетнего малыша, лишившегося дома, пытались пристроить зооволонтеры из Касимова. Временно молодой пес жил у своего куратора – Татьяны Аверкиной. 20 июня женщина, на попечении у которой еще несколько животных, возила в Муром на операцию другую собаку. А вернувшись, вопреки обыкновению выпустила заскучавшего Малыша гулять одного.

О беде Татьяне сообщили соседи: «Иди быстрей сюда. Здесь Малыш весь в крови умирает!» Вбежав в подъезд, женщина увидела окровавленную собаку. Понять, где у него рана, было невозможно: он был весь в крови. Волонтеру удалось договориться с врачами муромской клиники «ИВВЕТ»: там согласились принять пострадавшее животное несомтря на позднее время. Пока куратор ждала машину и сама пыталась забинтовать раны, к ней прибежали соседские дети, рассказавшие подробности.

- Они искупались и стояли на берегу. Малыш плавал, увидел дикую утку и поплыл к ней. В это время вышел мужчина с оружием и стал стрелять по нему. Малыш выскочил и побежал быстро к дому. По следам крови ребята бежали за ним. Я позвонила в полицию, договорилась, что после поездки приеду к ним и дам показания. Детей-свидетелей в присутствии родителей опросили инспектор по делам несовершеннолетним. Я написала заявление, чтобы наказать виновника, - продолжает Татьяна.

Муромские врачи выходили пса. К счастью, серьезных вмешательств не понадобится: в него стреляли дробью, она не задела позвоночник, но застряла в мягких тканях. Как говорят врачи, удалять ее нет смысла, дробинки зарастут и не будет причинять боль Малышу. 25 июня раненый вернулся домой. Но вот доверять людям молодой пес сможет нескоро: как говорят специалисты, у него психотравма и ему потребуется реабилитация.

Кстати, как отмечают волонтеры, в последнее время чаще стали стрелять в животных. Только во Владимире хозяева нескольких животных обращались к врачам с питомцами, получившими пули из травматов. Но обращаться в полицию решаются немногие, большинство не верят, что виновников найдут. Хотя если вину любителя пострелять удастся доказать, ему может грозить до двух лет лишения свободы.