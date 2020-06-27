Во Владимирской области после почти трехмесячного перерыва возобновляют работу музеи и выставочные залы

Музеи, входящие в ВСМЗ, откроются не все и не полностью. В некоторых объектах невозможно выполнить основное требование санитарных врачей - разведение входящих и выходящих потоков туристов.

В частности, не будут открыты Золотые ворота - там разделить вход и выход невозможно.

Светлана Мельникова рассказала, как будут работать музеи.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

- Я заранее предчувствую, что будут недовольные туристы - как это так, мы приехали во Владимир, а в Золотые ворота не попасть, - говорит Светлана Мельникова.

Во Владимир точно будут открыты Исторический музей, Музей природы, Палаты и выставки в них.

Будет открыт Музей хрусталя, который не работал дольше других - 2,5 года, с тех пор, как при сооружении фонтана на Театральной площади там сдвинулись витрины и повредились экспонаты. Тогда музей закрылся на ремонт, а открыться вовремя не смог из-за коронавируса. В музее можно будет увидеть недавно закупленную на средства спонсоров хрустальную архитектурную композицию работы главного художника гусевского завода Зайцева.

- Это необыкновенной красоты работа, - говорит Светлана Мельникова.

Решается вопрос по экспозиции "Старый Владимир", расположенной в водонапорной башне. Возможно, ее посещение будет по сеансам.

Откроется усадьба Храповицкого - там ситуация не такая сложная, так как почти все объекты на открытом воздухе.

- Мы привезли туда информационные модули, на которых будут представлены материалы, рассказывающие о том, что там раньше было, и плюс будет сделана навигация, - рассказала Светлана Мельникова. - В Муромцево экскурсионное обслуживание будет.

В Суздале будет работать Музей деревянного зодчества - те экспозиции, которые на открытом воздухе, в частности, мельница. Возможно, там откроется церковь - у нее два входа, можно развести потоки. Будет открыта территория Спасо-Евфимиевского монастыря и Спасо-Преображенский собор на его территории. Откроют территорию суздальского кремля, на ней будут работать Архиерейские палаты. Вопрос с Рождественским собором пока не решен, там тоже есть проблемы со входом и выходом. Скорее всего, не получится открыть Иорданскую сень - там вход и выход только через одни ворота.

Но самое сложное для музейных работников даже не организация раздельного входа и выхода, не закупка и установка санитайзеров на входе, а работа с посетителями.

- Пишешь на двери - вход только в масках. А лето, жара, как человека заставить, чтобы он в парковой зоне маску не снимал? Как сделать так, чтобы пребывание человека в музее было комфортным? Если я стою, а мне постоянно делает замечания смотритель - наденьте маску, наденьте маску... - это тоже ненормально. От всех сотрудников музеев, включая службу безопасности, требуется невероятная выдержка, - говорит Светлана Мельникова.

Отдельный вопрос - с действующими храмами, которые находятся на балансе Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

- Проведение службы рассматривается как массовое мероприятие. У нас есть четкое требование министерство культуры, запрещающее проведение массовых мероприятий. Так что службы, например, в Успенском соборе до отмены запрета на массовые мероприятия проводиться не будут, - пояснила Светлана Мельникова.

КОНКРЕТНО

Цены на билеты в экспозиции ВСМЗ снизятся

- Мы приняли решение пересматривать свою ценовую политику исключительно в сторону понижения, - говорит Светлана Мельникова. - Сейчас не самое лучшее время, чтобы путешествовать, для кого-то с финансовой точки зрения посещение Владимира и Суздаля - заметная нагрузка на бюджет семьи.

Уменьшается стоимость посещения Музея деревянного зодчества в Суздале в два раза в связи с тем, что там будут открыты не все объекты. Некоторые экспозиции внутри зданий открыть просто невозможно, так как там по нормативам Роспотребнадзора может одновременно находиться не более 2 человек, то есть даже семья из трех и более человек посетить их не сможет. Будут пересмотрены цены на посещение и других объектов в сторону уменьшения.

- Если некоторые объекты не будут открыты, будет соответственно снижена и цена единого билета, - объясняет Светлана Мельникова.

КСТАТИ

За время вынужденной приостановки работы ВСМЗ потерял более 50 миллионов рублей.