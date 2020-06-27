День молодежи -2020: владимирцев научат танцевать, рисовать и готовить

Каждый год в областном центре с размахом отмечают День молодежи. Праздник проходил и на городском пляже, и на Театральной, и на Соборной площадях. И в дождь, и в жару.

Но в этом году коррективы внес коронавирус. Из-за него масштабного праздника не получится. Но выход есть – организаторы решили, что можно провести День молодежи в прямом эфире социальных сетей – 27 июня с 11 до 23 часов!

Занимаемся спортом и танцуем

Начнется праздник с разминки! Тренер фитнес клуба Артем Жуков проведет тренировку Body Balance с элементами тай-чи, пилатеса и йоги. Владимирцев ждет не только растяжка, но и отличное укрепление мышц. Чуть позже, в 14.30 пройдет танцевальный фитнес. Заниматься будем под чарующие ритмы испанской гитары в исполнении музыканта Рамиза Сеидова.

Вечером, в 17.30, услышим звуки африканских барабанов, а в 19.30 станцуем чувственную кизомбу. Профессионалы говорят, что в ней сочетаются фигуры танго, бачаты, меренге и других стилей. Будет жарко!

Творим и вытворяем!

День молодежи – это еще и про творчество, причем в абсолютно разных сферах. Итак, вот чем предлагают заняться организаторы. В 13.30 фотограф Наталья Бегека проведет мастер-класс по мобильной обработке фотографий. Она расскажет, какими приложениями нужно пользоваться, чтобы фото, сделанное на телефон, было не хуже, чем на глянцевых страницах журнала.

В 15 часов стилист Мария Засорина расскажет о трендах летнего сезона в женском и мужском гардеробах. А в 15.20 известный визажист Александра Чиркова поведает о современных тенденциях в макияже, и наглядно покажет, как накраситься так, чтобы ослепить своей красотой окружающих.

В 16.30 пройдет мастер-класс по созданию скетча от иллюстратора Татьяны Маклашиной. Татьяна работает с частными заказами, брендами и журналами, ведет занятия по fashion иллюстрации для взрослых и детей. Для мастер-класса понадобится: вода, плотный лист бумаги, акварель, кисть среднего размера и тонкая, простой карандаш, ластик, черная гелиевая ручка или линер, немного обычной соли (лучше крупной), малярный скотч, планшет, на который можно приклеить работу. Можно обойтись без планшета и приклеить к столу.

В 20.30 Алена Ершова покажет и научит, как необычно и интересно украсить свои вещи – будем расписывать футболки и джинсовые куртки.

А поговорить?

Также всех присоединившихся к прямому эфиру ждут встречи с комиками, музыкантами и ведущими. В 11.40 о своем творчестве расскажет скрипач Игорь Староверов, который на днях радовал горожан концертом прямо со своего балкона. После этого слово возьмет владимирская ведущая Карина Васильева, которая во время пандемии «застряла» в Амстердаме. Она покажет стрит-арт квартал голландского города и работы художников со всего мира.

В 16.10 виртуальный микрофон получит музыкант, артист, продюсер Дмитрий Захария, а в 18.30 зрителей «рассмешат» участники Comedy – Сархан Сафарли и Софья Лобанова. Будет интересно!

Хлеба и зрелищ!

Ни один праздник не обходится без вкусностей. Готовить их на этот раз придется на своей кухне. В 12.30 пройдет мастер-класс по приготовлению пиццы, в 15.40 владимирцев научат готовить мексиканское блюдо - буррито с индейкой, ну а на десерт – сладкий мастер-класс по приготовлению радужного безе. Он начнется в 19 часов.

Ну и, конечно, в течение всего дня зрителей прямого эфира ждут выступления музыкантов: кавер-дуэта Jumbo Jazz, кавер-бэнда «The Coppers», Дмитрия Захария, групп «Пушкарь ФМ», «Попкорн», «My Baby's Blues Band».

КОНКРЕТНО

Где смотреть прямой эфир

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