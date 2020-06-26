Жительница Владимира, истерзанная бродячими собаками, отсудила компенсацию в полмиллиона

Судебная тяжба горожанки с мэрией и компаниями, в чьи обязанности входил отлов бездомных животных, длилась полгода. Напомним, трагедия произошла 23 февраля прошлого года. Около десяти вечера на молодую женщину, возвращавшуюся домой к мужу и одиннадцатилетней дочке, в гаражном кооперативе «Восточный-2» в Добром напала свора бродячих собак. Горожанка чудом осталась жива: ее спасли росгвардейцы, услышавшие громкий лай терзавших жертву собак. Мужчины потом признавались, что зрелище было жуткое: фары высветили стаю псов, которые рвали и грызли окровавленную женщину. Несчастная, видимо, пыталась отбиться от них сумкой, но потом просто свернулась, пытаясь защититься, и потеряла сознание, а стая сорвали с нее всю одежду, даже стащили сапоги. Истерзанную женщину, на которой не было ни одного живого места, доставили в городскую больницу скорой помощи, где она пришла в себя в реанимации.

В Красном кресте женщина провела больше месяца. Впрочем, на этом лечение не закончилось, Антонина Жолудь лечится до сих пор: оказалось, что травмы и их последствия серьезнее, чем думали медики сначала, в том числе из-за инфицированных после укусов ран и переломов. Изначально вред, причиненный ее здоровью, оценили как средний, не подразумевавший серьезных последствий. Но в октябре прошлого года жительница Владимира получила 3 группу инвалидности, ходит с трудом и продолжает лечиться, в том числе у нейрохирурга. На препараты и процедуры ей уже пришлось потратить более полумиллиона рублей, а вред, причиненный здоровью, признали тяжелым. Женщина, пережившая шок и несколько операций, обратилась в суд с иском к администрации Владимира, городскому управлению ЖКХ и компаниям «Амест» и «Атлант», одна из которых должна была заниматься отловом бездомных собак, а вторая – их стерилизацией и лечением. Первое судебное заседание прошло 13 января, но решение суд вынес только в конце июня. Пострадавшая владимирка просила взыскать компенсацию морального вреда в свою пользу и в пользу дочки - полмиллиона рублей, а также компенсировать расходы на оплату заключения эксперта – более пятидесяти тысяч. Супруг пострадавшей горожанки тоже потребовал компенсацию морального вреда.

Все ответчики единодушно заявляли, что сделали все возможной, приняли исчерпывающие меры по отлову и содержанию бездомных животных. Но суд не согласился с ними и посчитал, что организация отлова собак не была проведена, как положено, поэтому на улице Добросельской и появилась стая бродячих псов, жертвой которых стала жительница Владимира. По решению суда управление ЖКХ администрации города Владимира должно выплатить потерявшей здоровье женщине полмиллиона рублей, а ее супругу и дочке – по шестьдесят тысяч рублей. Также ему предстоит возместить расходы на проведение экспертизы. Решение суда пока не вступило в законную силу, в мерии не согласны с ним и планируют обжаловать его в областном суде.