Во Владимирской области открылась почти тысяча избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию

Во Владимирской области с 25 по 30 июня будет работать 985 избирательных участков (982 основных и 3 временных) для проведения голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. В каждом городе и районе - свой график работы территориальных избирательных комиссий для предварительного голосования. В основном в рабочие дни избирательные участки будут работать после обеда - где то с 15.00, где-то с 17.00, а в выходные 27 и 28 июня - полный день.

1 июля, в день основного голосования, избирательные участки для голосования будут открыты в привычном режиме с 8:00 до 20:00.

Во Владимире утром 25 июня открылся 141 участок для голосования. Все они расположены в привычных для жителей помещениях, где обычно проводятся выборы. Полная дезинфекция всех избирательных участков прошла накануне 25 июня. Также она ежедневно будет проводиться с 25 июня по 1 июля включительно, после того, как участки заканчивают свою работу. Дезинфицируются главный вход и все выходы здания, аудитории, коридоры и служебные помещения, занимаемые участками для голосования. В среднем на обработку каждого участка бригада из двух дезинфекторов тратит 40 минут. За крупными участками закреплены постоянные бригады, а обработку небольших участков (в т.ч. - в присоединенных территориях и отдаленных микрорайонах города) проводят мобильные бригады. Проверки обеспечения безопасности при голосовании на участках будут проводиться ежедневно.

Все непосредственные контакты между гражданами и членами избиркомов во время процедуры голосования будут максимально сокращены, в связи с необходимостью соблюдения санитарных ограничений. Участник голосования будет не передавать в руки, а только показывать свой паспорт члену комиссии в открытом виде. Сверяться данные будут с соблюдением дистанции. Шторок в кабинках для голосования не будет, чтобы людям не приходилось прикасаться к ним руками. Для соблюдения тайны голосования кабинки будут повёрнуты входом к стене.

Избирком Владимирской области напоминает: голосование по поправкам в Конституцию РФ начнется 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Это позволит избежать скопления людей на участках - по плану, одновременно в помещении будет находиться около 10 человек. Вход и выход будут отдельными. Кроме того, каждый избиратель может выбрать, где голосовать – на избирательном участке или дома. В отличие от прошлых выборов, никаких серьезных причин для голосования на дому не нужно, достаточно желания и заявки.

1 июля избирательные участки будут работать по привычному режиму - с 8.00 до 20.00.

Графики работы УИК с 25 по 30 июня

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