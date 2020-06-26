Во Владимире открылись летние веранды кафе: официанты в масках, столики рядами

С 23 июня во Владимирской области разрешили работать летним верандам кафе - таким, чтобы посетители сидели на открытом воздухе. Так как об открытии было известно заранее, еще с прошлой недели, те владимирские кафе, которые имеют техническую возможность разместить столики на улице, успели подготовиться.

К 24 июня в центре Владимира открыты были почти все те же летние веранды кафе, которые работали и в прошлом году. Из заметных исчезновений - траттория "Базилик" около снесенных исторических "Блинчиков". Однако такое козырное место, естественно, не пустует - на той же веранде посетителей поит и кормит кафе "Шифер".

Открылись многочисленные летние веранды около Северных торговых рядов, на той стороне, которая выходит к фонтану, и даже прибавилась одна - на "палубной надстройке" над парковкой, работает "Пшеничный кот" на повороте на улицу Гагарина и "Венская кофейня" напротив, на другой стороне Большой Московской.

Выставили летние зонты и столики "Макдональдс" и KFC на улице Гагарина.

Почему-то пока что не открылись новые "Блинчики" около Патриаршего сада, хотя чисто технически сделать это могут - у них есть летняя веранда с лавками и столиками.

Особого ажиотажа, в отличие от Москвы, в летних кафе Владимира не наблюдается. В столице в первые дни открытия веранд перед ними стояли очереди, а столики бронировали за несколько дней - так сильно народ соскучился по "мирной жизни" со всеми ее атрибутами.

Во Владимире в теплый летний вечер выходного дня 24 июня кафе, конечно, не пустовали, но столики были заняты не все, и очереди из жаждущих и голодных перед ними не стояло. Единственная точка общепита, где очередь была - это "Макдональдс" на улице Гагарина, но и там она по размерам не превышала обычную для этого заведения, просто стояла на улице с соблюдением социальной дистанции, а не в помещении, и поэтому выглядела большой.

Владимирское управление Роспотребнадзора, давая разрешение на открытие летних веранд кафе, выставило ряд обязательных к исполнению требований. Из тех, о которых можно судить со стороны, четко и везде выполнены два: официанты в перчатках и масках, и на входе есть средства дезинфекции для посетителей.

А вот требование о расстоянии в полтора метра между столиками никто не соблюдает - столы и стулья установлены как в мирное докоронавирусное время. Не выполняется и требование об одноразовой посуде, максимум некоторые кафе перешли на подачу пива в пластиковых, а не стеклянных стаканах.

Кстати, именно насчет одноразовой посуды требование непонятно: она и в обычных условиях, и тем более сейчас моется в посудомоечных машинах на высоких температурах, а коронавирус погибает при 60 градусах, то есть обычной, даже бытовой посудомойки для дезинфекции достаточно.

А вот требования об одноразовом меню у владимирского Роспотребнадзора нет. Ну и кафе, естественно, используют обычное меню. В некоторых местах, правда, меню, которое посетители берут в руки, отсутствует, его заменяют надписи мелом на доске - это, конечно, безопаснее.

И везде из кафе громко звучит музыка, и никого это не раздражает: музыка тоже символ возвращения к нормальной докоронавирусной жизни.

КОНКРЕТНО

Требования владимирского управления Роспотребнадзора для открытия летних кафе

1. Наличие стационарного кафе с полным набором производственных цехов в зависимости от ассортимента приготавливаемых блюд.

2. Организация «входного фильтра» для работников перед началом смены с измерением температуры.

3. Обеспечение сотрудников одноразовыми масками (замена не реже 1 раза в три часа), одноразовыми перчатками. Все сотрудники должны работать в масках и перчатках.

4. Обеспечение расстановки обеденных столов на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

5. Не допускать проведения массовых мероприятий (банкетов, свадьбы, поминки и др.).

6. Обеспечить организацию при входе в производственные помещения обработку рук сотрудников кожными антисептиками.

7. Обеспечить организацию при входе в обеденный зал летней веранды обработки рук для посетителей кожными антисептиками.

8. Обслуживание посетителей осуществлять на одноразовой посуде.

9. Обеспечить проведение ежедневной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия не менее 4х раз в день.

10. Обеспечить проведение уборки туалетных комнаты с применением дезинфицирующих средств каждый 1 час.

11. Обеспечение не менее пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, масок, перчаток.

12. В туалетных комнатах, кроме наличия мыла, установить устройства для обработки рук кожными антисептиками.

13. Обеспечить протирание поверхностей столов, спинок стульев после каждого посетителя.

14. Обеспечить централизованный сбор использованных масок, перчаток, одноразовой посуды.