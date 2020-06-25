Женщина без ноги из поселка Воровского оказалась брошенной в бесхозном доме

Жительница поселка имени Воровского Зоя Медведева - инвалид II группы, у нее нет одной ноги. 30 лет она живет в половине дома на улице Воровского, 77, и все эти годы дом разваливается. Деревянное строение покосилось, крыша прохудилась, полы прогнили. Сама Зоя Григорьева ремонт сделать не в состоянии, и регулярно просит о помощи местные власти. Но сельская администрация так же регулярно ей отвечает, что "дом и земля под ним являются бесхозными, а соответственно финансирование не предусмотрено".

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В прошлом году Зоя Медведева даже обращалась на прямую линию с президентом. Она не просила новое жилье, а лишь помощи с ремонтом ее старого дома.

- За 30 лет никакого ремонта не было. Хотела бы остаться здесь только вот ремонт бы мне сделали. А что же делать то? У меня денег нет, — рассказывает Зоя Медведева.

Кстати, в таком положении оказалась не только женщина-инвалид. Дом в поселке Воровского раньше принадлежал стеклозаводу, квартиры там давали сотрудникам предприятия. Когда завод обанкротился, с жильцами заключили договоры социального найма. А несколько лет назад дом был списан с баланса завода, но не принят на баланс муниципалитета. Таким образом, он стал ничьим. Жильцам даже перестали приходить квитанции на оплату услуг. В той же ситуации и жители еще нескольких домов в поселке Воровского.

Формально, когда завод отказался держать дом на балансе, жильцам должны были дать новые квартиры. Реально ничего подобного сделано не было.

- Квартира в муниципальную собственность нам никогда не передавалась, она у нас не числится, - утверждает заместитель главы администрации Мошковского сельского поселения Александр Калинин. - Заявительница писала в прокуратуру, жаловалась на нас. Мы дали ответ, мы туда выезжали. Нам дали ответ – закон на вашей стороне. Мы не можем ремонтировать то жилье, которое у нас не имеется.

Но жить в "ничьем" доме никак невозможно. Активисты ОНФ, которые приехали к Зое Медведевой, обнаружили, что оконные рамы сгнили, потолок угрожающие провисает, а в углах комнат скопилась плесень.

- У неё жилье, мягко сказать, непригодное для проживания. Она просит помощи, в том числе и у президента, решить её проблему. Администрация говорит, что дом был снят ранее с баланса. Альтернативное жилье предоставлено не было. Документы, которые мы сегодня видели, нам говорят, что договор соцнайма от 2010 года истёк, - отметил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ во Владимирской области Руслан Зарипов.

- Меня очень удивило, что договор аренды земли был заключен в 1994 году сроком на 5 лет. Время давно прошло, а договор не был пролонгирован. В общем, со стороны администрации никаких действий не было предпринято. Сейчас будем раскручивать цепочку в обратном направлении, - сказала эксперт регионального штаба ОНФ во Владимирской области Нина Лобановская

В поселке имени Воровского несколько таких же бесхозных домов. Проблему, по мнению экспертов ОНФ, можно решить двумя способами: заставить администрацию сделать ремонт жилья или же предоставить альтернативную жилплощадь. Пока юристы дают правовую оценку полученным Народным фронтом документам, активисты написали обращение в прокуратуру.