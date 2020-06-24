2020-06-23T19:10:37+03:00
Общество

Оправдание Бэтмена и искусственное солнце: владимирский ИЦАЭ приглашает на онлайн-фестиваль науки «КСТАТИ»

Владимирцы смогут познакомиться с последними достижениями науки и посоревноваться в интеллектуальном турнире
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Познакомиться с последними достижениями науки, изложенными в занимательной и необычной форме, всем жителям региона дает владимирский информационный центр по атомной энергии ИЦАЭ. Третий фестиваль науки «КСТАТИ. Онлайн» пройдёт 25 июня. Зрителям расскажут новости об «искусственном солнце» и дадут возможность стати свидетелями очередного "научного суда" над вымышленным персонажем - адвокат и прокурор от науки будут выяснять, мог ли Бэтмен существовать на самом деле. В завершение участников ждет интеллектуальная игра.

Что будет, если столкнутся черные дыры?

Фестивальное утро начнётся с премьеры научно-познавательного шоу для детей «Что и требовалось доказать». Самый юный ведущий сети ИЦАЭ 11-летний Платон Кливакин из Новосибирска встретится с экспертами и будет задавать им наивные "детские" вопросы - такие, на каких регулярно "сыпятся" даже знатоки из команды Друзя в передаче "Что? Где? Когда?".

Первый выпуск программы "Что и требовалось доказать" будет посвящён космосу. Астроном Дмитрий Эпштейн расскажет, где начинается космос, какого цвета Солнце, куда падают звёзды, что будет, если встретятся две чёрных дыры... В этом шоу зрители впервые увидят членов Команды А.Т.О.М. – персонажей, которые станут частью всех детских проектов ИЦАЭ.

Дмитрий Эпштейн Фото: Соцсети

Дмитрий ЭпштейнФото: Соцсети

Все последние научные "фишки" - в одном проекте

"Дайджест научных новостей" соберет все новости из мира науки и околонауки за последний месяц. Ведущие обсудят космические миссии на Марс, постановку чеховской комедии «Вишнёвый сад» в Minecraft, открытие нового вида динозавров, подсчёты цивилизаций в нашей галактике и, конечно, соберут главное о пандемии коронавируса. Разобраться в новостях помогут эксперты, чтобы было и весело, и познавательно, и достоверно.

Следующий разговор серьезный. Речь пойдет об ИТЭР – Международном экспериментальном термоядерном реакторе. Это самый дорогой и сложный научный эксперимент в истории человечества. В рамках телемоста на связь выйдут научные институты и организации из Новосибирска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы, которые с российской стороны участвуют в реализации этого почти фантастического проекта.

Бэтмен и его детская психотравма

Любимая многими развлекательная часть научного фестиваля - ток-шоу «Суд над супергероем». На скамье подсудимых Бэтмен. Судьей станет известный популяризатор науки и научный журналист Алексей Паевский. Адвокат - популяризатор науки Дмитрий Побединский, прокурор – харизматичный физик из МИФИ Егор Задеба. Свидетелями будут автор комиксов и знаток этого культурного феномена Алекс Хатчетт, психолог Татьяна Бузина, биохимик Екатерина Умнякова и хироптеролог (специалист по рукокрылым) Елена Шерстяных.

Они будут выяснять ключевые моменты: из чего сделан костюм супергероя, как он пережил детскую психотравму (и оправился ли после неё), чем похож и не похож на летучих мышей. И главный вопрос: какие законы (физики) он вообще нарушает?

НЕ ПРОПУСТИ!

Фестиваль завершится интеллектуальной игрой «Красиво атомы сложились». Участникам предстоит получить 5 подсказок и догадаться, что их объединяет. Победит тот, кто первым правильно определит загаданного человека, явление или предмет. Команду надо зарегистрировать, количество участников от 2 до 10 человек. Участие бесплатное.

КОНКРЕТНО

Фестиваль науки "КСТАТИ" состоится 25 июня. Трансляция всех событий будет вестись на сайте myatom.ru, в группе ИЦАЭ «ВКонтакте» и на youtube-канале myatom.

Программа:

12:00 – премьера детского ток-шоу «Что и требовалось доказать»

15:00 – Научный дайджест

16:00 – Телемост: ИТЭР

19:00 – Суд над супергероем: Бэтмен

20:30 – командная интеллектуальная игра «Красиво атомы сложились»

ИСТОЧНИК KP.RU

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