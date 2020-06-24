На участках для голосования по поправкам в Конституцию выдадут маску, перчатки и ручку

25 июня во Владимире откроется 141 избирательный участок для голосования по поправкам в Конституцию России. Плюс к этому будут работать придомовые участки под открытым небом и будет организована для всех желающих возможность проголосовать на дому. О том, как будет устроен избирательный участок и домашнее голосование, что делается для безопасности граждан в период коронавирусной инфекции, журналистам рассказали на примере избирательного участка, открытого в Педагогическом институте ВлГУ. К нему приписано около 2000 избирателей, это среднее для Владимира количество. По закону, на каждом участке может голосовать от двух до трех тысяч человек. Пошагово процедура будет выглядеть так.

На входе в избирательный участок будет стоять специальный человек в защитном костюме. Он будет измерять входящим избирателям температуру бесконтактным термометром.

Затем гражданину выдается одноразовая медицинская маска, одноразовые перчатки и ручка. Она обычная, но все равно будет использована как одноразовая, передавать ее никому нельзя, после использования нужно или выбросить, или унести с собой.

Если температура нормальная, гражданин проходит к столу, за которым сидит член территориальной избирательной комиссии (все сотрудники, включая членов ТИК и полицейских, дежурящих на участке, предварительно тоже пройдут процедуру измерения температуры). Столы специально сделаны большими, двойными, чтобы между гражданином и членом ТИК была соблюдена социальная дистанция. Там пришедший избиратель показывает свой паспорт - издалека, не давая в руки, а лишь открыв на первом развороте. Член ТИК просит на секунду снять маску, чтобы свериться с фотографией.

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Затем своей ручкой гражданин расписывается за получение бюллетеня и идет в кабинку для голосования. В это время другие избиратели, пришедшие на участок, ждут своей очереди согласно разметке, соблюдая социальную дистанцию. Одновременно в помещение будут запускать лишь столько человек, сколько есть на участке кабинок. Остальные будут ждать снаружи перед входом, никаких очередей выстраиваться не должно.

Кабинки для голосования расположены через одну. То есть взяли стандартную конструкцию на три кабинки, которая использовалась на всех предыдущих выборах, и вывели из использования среднюю. Таким образом, расстояние между кабинками получилось как раз равным социальной дистанции. Кабинки не имеют шторок на входе, чтобы их не трогали руками, но они развернуты к стене, тем самым соблюдена тайна голосования.

Сделав свои пометки в бюллетене, избиратель опускает его в урну и идет к выходу, который расположен в другом конце помещения, не там, где был вход. Пути движения разгорожены, тем самым контакт между людьми сведен к минимуму.

Если на входе у избирателя температура оказалась повышенной, его проводят к отдельно стоящему столу или в отдельное помещение. Там член ТИК в защитном костюме проверит его паспорт и выдаст бюллетень, который после заполнения надо будет опустить в отдельную переносную урну. К общей урне и общим кабинкам подходить не надо.

Для тех жителей Владимирской области, которые не захотят приходить на избирательные участки (например, граждане старше 65 лет все еще должны сохранять режим самоиозоляции), будет организовано голосование на дому.

К ним по заявке приедет член ТИК в защитном костюме и передаст, соблюдая меры предосторожности, запечатанный пакет с бюллетенем, ручкой и дезинфицирующей салфеткой. Предварительно, естественно, проверив паспорт.

Заполнив бюллетень, гражданин опускает его в переносную урну. По окончании рабочего дня члены ТИК, которые обеспечивали голосование на дому, привозят эти переносные урны на избирательный участок и там бюллетени бесконтактным способом перекладываются в одноразовый сейф-пакет. Он запечатывается, причем вскрыть и повторно запечатать его невозможно. На одну переносную урну используется один сейф-пакет, смешивать бюллетени нельзя. Вскрыты пакеты будут только после завершения голосования, когда начнут подсчитывать бюллетени.

Всего во Владимирской области на данный момент поступили 15 тысяч заявок на голосование на дому. Подать заявку можно вплоть до 1 июля.