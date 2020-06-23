2020-06-22T17:24:40+03:00
Общество

Биатлонист Алексей Слепов на самоизоляции начал заниматься кладоискательством

Но про спорт не забывает и каждый день на роликовых коньках пробегает 25 километров
Алексей СУХОВ
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Алексей Слепов. Фото из личного архиваАлексей Слепов. Фото из личного архива
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По спортсменам режим самоизоляции ударил, наверное, сильнее всех. Ведь им для того, чтобы сохранять физическую форму, нужно постоянно тренироваться. А то прощай спорт высоких достижений. Каждый придумывал что-то свое. Вот знаменитый владимирский биатлонист Алексей Слепов на время ограничений уехал в деревню. И там не только смог поддерживать физическую форму, но и нашел новое хобби — кладоискательство.

«Прочитал инструкцию как пользоваться металлоискателем...»

Алексей Слепов. Фото из личного архива

Алексей Слепов. Фото из личного архива

- Эта история имеет два начала. Однажды на сборах мы с [биатлонистом] Димой Малышко коротали вечера за просмотром роликов на ютубе. И когда уже весь развлекательный контент был удачно просмотрен, мы наткнулись на канал мужчины, который снимал ролики про свои походы по заброшенным деревням с металлоискателем. Нас с Димкой просто поглотил интерес к этой стихии, где современность касается истории. Просмотрели мы все ролики на этом канале и как-то больше к этой теме не возвращались. И вот однажды эта история берет свое второе начало. Лежу я на красивом пляже горячей Болгарии. Солнце плавит мое тело на шезлонге, а я наблюдаю картину, как местный мужичок в одних плавках и с металлоискателем в руках прогуливается по пляжу в поисках чужих потерь. Тут меня и прострелило. Единственная мысль на пути домой была о покупке собственного аппарат для поиска клада.

И вот три года назад Алексей покупает в Москве металлоискатель. Купил его и забыл. Времени со сборами и соревнованиями не было даже инструкцию прочитать. Так бы и пылился металлоискатель, если бы не коронавирус.

- Так как времени свободного стало больше, я решил прочитать к нему инструкцию, - говорит биатлонист. - Она большая, увесистая. Но я ее осилил до конца. Потом долго настраивал металлоискатель, так как иначе он бы срабатывал на каждый ржавый гвоздь. Чтобы не искать ничего лишнего, я настроил аппарат на определенные металлические сплавы. После этого стал выходить в окрестные леса.

Алексей живет сейчас в деревне Масленка, что находится на дороге на Юрьев-Польский. Здесь занимается дачным хозяйством, здесь тренируется. Но раза два в месяц ходит в леса с металлоискателем.

- Пока мой улов не такой богатый. Часто попадаются консервные банки, подковы. Но есть и кое-что поинтереснее - монета 1748 года, украшение для коня, старинная зажигалка в форме часов. Впрочем, для меня находки не самое главное. Мне нравится сам процесс, нравится проводить по 5-6 часов в лесу. Поначалу я даже еду с собой не брал. Сейчас стал брать термос с чаем и немного конфеток. Здесь как на рыбалке. Я же ротанов ловлю и отпускаю потом их в реку обратно. И здесь готов если что отдать находку государству. Понимаю, что есть законы.

Косишь траву, ездишь на роликах

Алексей Слепов. Фото из личного архива

Алексей Слепов. Фото из личного архива

При этом для Алексея Слепова кладоискательство — это хобби. И он, конечно, ждет возобновления соревнований по биатлону.

- Недавно созванивался с ребятами. Говорят, что скоро возобновятся сборы, сразу станет полегче, - говорит Алексей. - Потому что сейчас все равно тренировки приходится совмещать с дачными делами.

Но даже тут владимирский биатлонист сумел соединить два дела в одно. Надо скосить траву? Без проблем — заодно и руки покачал маховыми движениями. Нагрузок в дачных делах немало.

- Однако при этом и от стандартных тренировок не отказываюсь, - отмечает Слепов. - В деревне все-таки свободы побольше. Тут и бегать можно, и на роликовых лыжах кататься. Я тут уже трассу для себя нашел как раз подходящую, холмистую — с подъемами и спусками. Ежедневно по 25 километров пробегаю.

КСТАТИ

В России официально металлоискатели не запрещены. Так что кладоискательство не считается предступлением. Однако здесь есть границы дозволенного. Так нарушение культурного слоя и копание территории, относящейся к памятникам исторического и культурного наследия, является серьезными преступлением. Тут и до реального тюремного срока недалеко.

А вот на простых кладоискателей, кто как и Алексей Слепов просто ходит по лесам, власти и музейщики смотрят спокойно. Главное, сообщать о дорогих находках властям и не пытаться продать их на сторону.

- Очевидно, что большого ущерба такие походы не делают, - рассказали в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. - Однако если люди сомневаются в том, насколько уникальную находку они сделали, то можно обратиться к нам в музей. Наши специалисты могут провести первичную консультацию и подсказать, что делать дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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