Биатлонист Алексей Слепов на самоизоляции начал заниматься кладоискательством

По спортсменам режим самоизоляции ударил, наверное, сильнее всех. Ведь им для того, чтобы сохранять физическую форму, нужно постоянно тренироваться. А то прощай спорт высоких достижений. Каждый придумывал что-то свое. Вот знаменитый владимирский биатлонист Алексей Слепов на время ограничений уехал в деревню. И там не только смог поддерживать физическую форму, но и нашел новое хобби — кладоискательство.

«Прочитал инструкцию как пользоваться металлоискателем...»

Алексей Слепов. Фото из личного архива

- Эта история имеет два начала. Однажды на сборах мы с [биатлонистом] Димой Малышко коротали вечера за просмотром роликов на ютубе. И когда уже весь развлекательный контент был удачно просмотрен, мы наткнулись на канал мужчины, который снимал ролики про свои походы по заброшенным деревням с металлоискателем. Нас с Димкой просто поглотил интерес к этой стихии, где современность касается истории. Просмотрели мы все ролики на этом канале и как-то больше к этой теме не возвращались. И вот однажды эта история берет свое второе начало. Лежу я на красивом пляже горячей Болгарии. Солнце плавит мое тело на шезлонге, а я наблюдаю картину, как местный мужичок в одних плавках и с металлоискателем в руках прогуливается по пляжу в поисках чужих потерь. Тут меня и прострелило. Единственная мысль на пути домой была о покупке собственного аппарат для поиска клада.

И вот три года назад Алексей покупает в Москве металлоискатель. Купил его и забыл. Времени со сборами и соревнованиями не было даже инструкцию прочитать. Так бы и пылился металлоискатель, если бы не коронавирус.

- Так как времени свободного стало больше, я решил прочитать к нему инструкцию, - говорит биатлонист. - Она большая, увесистая. Но я ее осилил до конца. Потом долго настраивал металлоискатель, так как иначе он бы срабатывал на каждый ржавый гвоздь. Чтобы не искать ничего лишнего, я настроил аппарат на определенные металлические сплавы. После этого стал выходить в окрестные леса.

Алексей живет сейчас в деревне Масленка, что находится на дороге на Юрьев-Польский. Здесь занимается дачным хозяйством, здесь тренируется. Но раза два в месяц ходит в леса с металлоискателем.

- Пока мой улов не такой богатый. Часто попадаются консервные банки, подковы. Но есть и кое-что поинтереснее - монета 1748 года, украшение для коня, старинная зажигалка в форме часов. Впрочем, для меня находки не самое главное. Мне нравится сам процесс, нравится проводить по 5-6 часов в лесу. Поначалу я даже еду с собой не брал. Сейчас стал брать термос с чаем и немного конфеток. Здесь как на рыбалке. Я же ротанов ловлю и отпускаю потом их в реку обратно. И здесь готов если что отдать находку государству. Понимаю, что есть законы.

Косишь траву, ездишь на роликах

Алексей Слепов. Фото из личного архива

При этом для Алексея Слепова кладоискательство — это хобби. И он, конечно, ждет возобновления соревнований по биатлону.

- Недавно созванивался с ребятами. Говорят, что скоро возобновятся сборы, сразу станет полегче, - говорит Алексей. - Потому что сейчас все равно тренировки приходится совмещать с дачными делами.

Но даже тут владимирский биатлонист сумел соединить два дела в одно. Надо скосить траву? Без проблем — заодно и руки покачал маховыми движениями. Нагрузок в дачных делах немало.

- Однако при этом и от стандартных тренировок не отказываюсь, - отмечает Слепов. - В деревне все-таки свободы побольше. Тут и бегать можно, и на роликовых лыжах кататься. Я тут уже трассу для себя нашел как раз подходящую, холмистую — с подъемами и спусками. Ежедневно по 25 километров пробегаю.

КСТАТИ

В России официально металлоискатели не запрещены. Так что кладоискательство не считается предступлением. Однако здесь есть границы дозволенного. Так нарушение культурного слоя и копание территории, относящейся к памятникам исторического и культурного наследия, является серьезными преступлением. Тут и до реального тюремного срока недалеко.

А вот на простых кладоискателей, кто как и Алексей Слепов просто ходит по лесам, власти и музейщики смотрят спокойно. Главное, сообщать о дорогих находках властям и не пытаться продать их на сторону.

- Очевидно, что большого ущерба такие походы не делают, - рассказали в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. - Однако если люди сомневаются в том, насколько уникальную находку они сделали, то можно обратиться к нам в музей. Наши специалисты могут провести первичную консультацию и подсказать, что делать дальше.