Владимирцы стали мыть руки и меньше болеть кишечными инфекциями?

Пандемия коронавируса сподвигла нас на частое и тщательное мытье рук, упаковок с продуктами и дезинфекцию всех доступных поверхностей. А ведь, как говорили еще в детском мультфильме, «чистота – залог здоровье». Как повлияла тяга к чистоте на здоровье владимирцев?

- Мы сейчас не собираем статистику по инфекционным заболеваниям, только по коронавирусным больным и наша больница работает сейчас только на прием таких пациентов. Все больные с другими инфекциями, в том числе с «кишечкой», направляются в Судогодскую ЦРБ, - рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Владимирской области, заведующий инфекционным отделением – врач-инфекционист ГБУЗ ВО «Городская больница № 6 г.Владимира» Наталья Закурдаева.

Специалисты подтверждают: личная гигиена, и в первую очередь тщательное мытье рук, поможет уберечься от многих заболеваний, в том числе от кишечных инфекций, но говорить, что во Владимирской области жители меньше стали страдать от таких проблем, рано.

- У нас ситуация абсолютно среднестатистическая, все стабильно по сравнению с прошлым годом. Жители региона продолжают болеть инфекционными заболеваниями, их очень много, встречаются разные, но никаких вспышек нет. Резкого спада заболеваемости по каким-то отдельным инфекциям, например, кишечным, мы тоже не наблюдаем, - отметила официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Но это не означает, что на личную гигиену можно «забить». Наоборот, медики советуют по-прежнему уделять ей внимание, ведь мытье рук – лучшая профилактика не только коронавируса, но и других инфекуций.

А если появились тревожащие симптомы – тошнота, рвота, высокая температура, которая плохо сбивается, судороги - нужно обязательно обратиться к врачу, ведь позднее обращение чревато серьезными осложнениями.