2020-06-22T17:24:18+03:00
Общество

Пушистую кошку Белю расстреляли на даче под Владимиром

Местные жители говорят, что она стала не первой жертвой неизвестного стрелка
Ирина Мальцева
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Беля с друзьями. Фото из личного архиваБеля с друзьями. Фото из личного архива
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Домашняя любимица Беля обитала вместе с хозяевами на даче в Нижнем Сельце под Владимиром. Опытная мышеловка, она любила гулять по участку и каждый день радовала хозяев, притаскивая им добычу. Но 16 июня хозяйка увидела своего питомца, подползающего к крыльцу с окровавленной шеей и лапками. Подхватив кошку, истекающую кровью, она помчалась к ветеринару.

- Первая мысль была, что ее покусали. В клинике сделали рентген, а там пуля, - рассказывает ее хозяйка Анна Голикова. - У нас огорожен участок полностью, заделываем все лазейки, но она находит, как выбраться. Только полегчало, и уже гулять требует, окно выбивает.

Беля. Фото из личного архива

Беля. Фото из личного архива

Как рассказали в клинике врачи, пуля повредила нерв и глубоко ушла в мышцу. Извлечь ее, после долгих обсуждений, не решились: рядом расположены сосуды, ведущие к сердцу, и вмешательство может навредить. Как сказали медики, Белочка чудом осталась жива, но передняя лапка у нее больше не будет двигаться – ее парализовало. Сейчас, почувствовав себя лучше, кошка вновь рвется на улицу, буквально выбивая окно.

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Как оказалось, в районе Сельца домашние питомцы страдали не в первый раз. Когда хозяйка пострадавшей кошки рассказала ее историю в соцсетях, ей стали писать о похожих случаях.

- Девушка, у которой тоже дача в нижнем Сельце, рядом с нами, рассказала, что у них весной застрелили собаку, а недавно стреляли в кошку, но ее удалось спасти. Мы с соседями слышали выстрелы недавно в одиннадцать вечера, но непонятно было, где именно стреляли. Ко мне подходил председатель нашего кооператива и сказал, что одному из работников, убирающих мусор на контейнерной площадке, какой то сосед похвастался, что недавно подстрелил на участке кошку. Мне он имя не назвал .сказал, что полиции наводку даст, - говорит Анна Голикова.

Сейчас Анна написала заявление в полицию, по закону, на проверку отводится десять дней, за это время правоохранители должны решить вопрос о возбуждении уголовного дела либо отказе. При необходимости сроки могут продлить. Но, как показывает практика, уголовные дела за жестокое обращение с животными возбуждают редко. Если же такое дело все же дойдет до суда, максимальное наказание – до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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