В Добром в честь врачей-героев высадили сотни цветов

Те, кто живет в Добром, знают, что склон рядом с домами №№163 и 165 по улице Добросельской всегда использовался под цветочную клумбу. Причем каждый год она меняла форму и смысл в зависимости от актуальных событий. То космонавтике была посвящена, то молодежным форумам, то просто представляла из себя фигуру льва с владимирского герба.

А в этом году здесь сделали клумбу с обращением к медикам. 19 июня, накануне дня медицинского работника владимирский предприниматель Владимир Лялин решил поздравить всех врачей города с помощью цветов. Он оплатил создание клумбы площадью свыше 60 квадратных метров с текстом «Врачи – герои!». Пять человек составили композицию, состоящую из сотен красных цветов буквально за пару часов.

Очевидно, что клумба появилась в Добром не только в связи с праздником, но и ввиду той колоссальной нагрузки, которая свалилась на врачей в этом году из-за новой коронавирусной инфекции Covid-19.

Цветы высадили в специальных формах, при этом площадь вокруг надписи сначала покрыли пленкой, а сверху засыпали специальной щепой. Теперь эта надпись будет прославлять труд медиков вплоть до конца сезона. Городские власти взяли на себя уход за клумбой.

Кстати, в этом году медиков стараются отметить не только клумбами. По всему городу висят баннеры и плакаты с изображением врачей региональной системы здравоохранения, которые занимаются именно лечением коронавирусных больных. Также с помощью социальной рекламы прославляется работа волонтеров, помогающих тем, кто находится в группе риска.