Гимнастическая школа получила новое тренировочное оборудование

Владимирская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Николая Толкачева как и многие другие спортшколы всю весну провела на «удаленке». Однако в последние дни в стены школы стала возвращаться жизнь.

20 новых тренажеров

Во-первых, в спортшколу поставили новое тренировочное оборудование для общефизической и специализированной подготовки. Среди тренажеров – скамья для пресса, гиперэкстезия (или «римский стул» - нужен для разогрева мышц спины, ягодиц и ног), различные грифы, гантели, гимнастические коврики, вертикальный велотренажер, акробатическая надувная дорожка, гимнастический маховый конь, разновысокие гимнастические женские брусья, батутный гимнастический мостик и другое оборудование – в общей сложности более 20 наименований.

- В первую очередь, это именно тренажеры для общей физической подготовки, - сказал Владимир Шахов, заместитель директора школы по спортивной работе. - Соответственно, они не закупаются для каких-то конкретных целей или спортсменов. Заниматься на них будут абсолютно все наши спортсмены, начиная от взрослых и заканчивая детьми-первогодками.

Тренажеры закупили в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Общая стоимость оборудования составила 3 миллиона 694 тысячи рублей. Почти 3,5 миллиона рублей от этой суммы – средства федерального бюджета. Остальное доплатил областной бюджет.

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- Частично оборудование уже собрано. Осталось немного доделать, - сказал Владимир Шахов. - Кое-что мы поставили в спортивных залах первого этажа, кое-что в спортзалах второго этажа. Теперь осталось лишь дождаться, когда гимнасты смогут на них заниматься.

Провел тренировку — отправил тренеру видеоотчет

Да, гимнасты пока занимаются на дому. И ждут, когда в области наступит третий этап снятия ограничений. Именно тогда будут разрешены тренировки в общих залах и проведение соревнований. Пока же доступ к гимнастическим снарядам получили лишь трое человек, входящих в основной и расширенный состав сборной России. Это Илья Кибартас, Кирилл Прокопьев и Алексей Ростов. Здесь содействовала федерация спортивной гимнастики России.

Кстати, если вдруг кто-то сейчас удивленно поднял брови и уже готов спросить: «А где же Николай Куксенков?», отвечаем — Николай завершил карьеру. Еще в конце прошлого года он решил закончить выступления и переключиться на тренерскую работу.

- Действительно, Илья, Кирилл и Алексей уже тренируются в школе, - сказал Владимир Шахов. - Остальные наши ребята тренируются дома, а потом присылают тренерам видеоотчеты.

Многие гимнасты при этом используют все подручные средства. У кого-то в квартирах стоят шведские стенки, кто-то тренируется во дворах своих домов. Плюс многие бегают — это ведь не запрещали. Хотя, конечно, всем очевидно, что это полноценные тренировки не заменяет. И форму после снятия ограничительных мер из-за пандемии все равно придется набирать достаточно долго. Но в школе не унывают и говорят, что в такой ситуации сейчас оказались все, не только владимирские спортсмены. Так что все и на соревнованиях будут приблизительно в одном состоянии.