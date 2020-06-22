В центре Гусь-Хрустального лоси открыли купальный сезон

Обитатели лесов вновь радуют жителей области своим появлением в неожиданных местах. Как смеются горожане, в этом году в регионе началось лосиное нашествие. За первые две недели лета рогатые красавцы успели погулять по центру Владимира, засветиться в Александрове и Коврове, попасть в аварию в Кольчугинском районе. Очередного лесного друга сняли на видео Гусь-Хрустальном 17 июня. Уставшее от жары животное довольно плескалось в городском озере, причем его не смущало соседство людей неподалеку. Зверя заметил местный рыбак, он же и снял видео. Сохатый переплыл озеро, но выйти на берег сразу не рискнул – засмущался людей и некоторое время плавал вдоль берега. В итоге выбраться ему помогли вызванные очевидцами спасатели, и лось. Оказавшись на земле, сразу же скрылся в прибрежных кустах. Сами горожане говорят, что в последнее время несколько раз встречали на дорогах около города лосей, выходивших из леса, особенно часто около поселка Красное Эхо.

Лося, купающегося в городском озере в Гусь-Хрустальном, заметили рыбаки.

Впрочем, навещают жителей области не только лоси: все чаще горожане рассказывают о встрече с дикими кабанами, зайцами и лисицами на городских улицах. Впечатлительные владимирцы готовы увидеть в таких визитах всевозможные предзнаменования, но биологи уверяют, что все намного проще. Миграция животных, особенно лосей, в это время – естественный период. Молодые животные, а именно такие чаще всего попадаются на глаза людям, ищут новые территории и ничего не боятся. Кроме того, зачастую лесные обитатели выходят к людям в поисках корма, и, привыкнув находить еду на помойках у городских окраин, будут возвращаться туда снова и снова.

Таких кабанчиков встретили под ВладимиромФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

- Кабаны, выходящие к людям не редкость. Как правило, это случается в деревнях, несколько раз их видели прогуливающихся вдоль дорог, в том числе в районе Юрьевца. Желание лося искупаться тоже не удивительно. Они выносливы, хорошо плавают и могут плыть долго, переплыть реку для них не проблема. Кроме того, в воде они спасаются от мошек, слепней и прочих досаждающих им насекомых. Скорее всего, животное молодое, поэтому оно и не испугалось людей, - комментирует ветеринар Ольга Котова. – Но подходить близко к диким животным не стоит. Во-первых, они могут быть переносчиками опасных болезней, в том числе бешенства, а во-вторых, агрессивно среагировать на приближающегося человека, расценив его как опасность.

Кстати, плавающих лосей жители региона умудряются снять не в первый раз. Прошлым летом переплывающего Клязьму лося засняли ковровские рыбаки.