Во Владимире на трех медсестер – один врач

В преддверии профессионального праздника медиков, который в России отмечают уже сорок лет, Владимирстат рассказал, кто работает и сколько получает в сфере здравоохранения Владимирской области.

Врачи в дефиците

Во Владимирской области уже не первый год не хватает врачей и медработников. В прошлом году в больницах и поликлиниках региона работали 4774 врача и 12634 фельдшеров и медсестер, но не хватало тысячи докторов. Правда, в последнее время во Владимирскую область стали приезжать врачи из других регионов, привлеченные, в том числе, условиями, которые им предлагают на новом месте. Но нехватка медиков все равно остается значительной. Кстати, во Владимирской области средний медицинский персонал готовят четыре учебных заведения - медицинские колледжи есть во Владимире, Александрове, Коврове и Муроме. А вот получить высшее медицинское образование в регионе негде.

Больше всего платят во Владимире и Петушках

Специалисты Владимирстата подсчитали, сколько в среднем зарабатывали владимирские медики в январе-марте этого года, до начала пандемии и до появления доплат за работу с коронавирусными больными. Как оказалось, средняя зарплата в разных районах разная. В среднем по области врачи получали 57 781 рублей. Больше всего докторам платили во Владимире - 62 520 рублей, чуть меньше – в Петушинском районе, 59 393 рубля, и в городе Гусь-Хрустальный, 58 060 рублей. Меньше всего врачи получали в Гусь-Хрустальном районе – 45 585 рублей и в Камешковском – 35 93 рубля. При этом средняя зарплата врачей была в два раза выше средней зарплаты наемных работников в регионе в целом.

Медсестры также больше всего получали в областной столице – 32 230 рублей, Петушинском и Гусь-Хрустальном районах – 30 985 и 29 663 соответственно, а меньше всего – в Камешковском и Ковровском районах – 19805 и 24340 рублей. При этом в средняя зарплата медицинской сестры во Владимирской области в первом квартале этого года равнялась 29 665 рублей, а младшего медицинского персонала - 28 759 рублей.

Умирать стали меньше

В первом квартале этого года владимирцы стали меньше умирать: если за первые три месяца прошлого года скончалось 5422 человека, то в этом году – 5335. При этом большинство умерло от болезней, как в прошлом, так и в этом году: 5121 и 5053.

Как свидетельствуют цифры, с января по март этого года жители Владимирской области чаще болеют и умирают от болезней системы кровоснабжения – 51,4% всех умерших, на втором месте – онкология, 15,2%, а на третьем – болезни органов пищеварения, 7,1%. Заболевания нервной системы унесли жизни владимирцев в 5,6% случаев, болезни органов дыхания – в 3%, от инфекционных и паразитарных заболеваний умерло 0,7%. А преступления, аварии и несчастные случаи стали причиной гибели в 5,3% случаев.