2020-06-19T17:16:34+03:00
Общество

Километр велодорожек и 300 метров цветников

Во Владимире обсуждают проект реконструкции прогулочной зоны около Красносельского пруда
Анна ДЕКТЯРЕВА
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После реконструкции зоны отдыха около Красносельского пруда власти Владимира перешли к дальнейшим действиям. Теперь прогулочную зону будут делать вдоль улицы Соколова-Соколенка. Благоустройство запланировано на четной стороне улицы, между ул. Комиссарова и ул. Куйбышева. Этот участок станет логичным продолжением спортивной зоны, которая расположена в этом районе.

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Проект реконструкции подготовили владимирские архитекторы. Прежде, чем что-то планировать, надо было расчистить территорию. Для этого пришлось снести более 250 металлических гаражей. Большая часть их была заброшена, проржавела и представляла опасность тем, что притягивала компании подростков. Теперь у местных детей появится более цивилизованное место для того, чтобы собираться.

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Местные жители, наблюдая за демонтажом гаражей и вывозом хлама, переживали, что участок расчищается под строительство очередного торгового центра. Однак в мэрии заверяют - ничего, кроме прогулочной зоны, там не будет. Максимум - киоски с кофе и выпечкой.

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Проект благоустройства улицы Соколова-Соколенка выставлен на общественное обсуждение на сайте мэрии. Общая протяженность зоны отдыха - 800 метров. На ней планируется оборудовать велодорожку длиной около 1 километра. Судя по длине, это будет не транспортная, а прогулочная дорожка, в основном для малышей на детских велосипедах - взрослому велосипедисту, даже неспортивному и без подготовки, это минут на 5 езды. На ту же мысль наводит и ширина велодорожки - 2,5 метра. Это хорошо и удобно для катания, но избыточно для простого перемещения из точки А в точку Б. Правда, планируется, что в дальнейшем километровый «велосипедный» участок улицы Соколова-Соколенка будет продлен по улице Комиссарова и далее до Суздальского проспекта. Может, тогда в городе появится вторая полноценная велодорожка.

Параллельно велодорожке проложат 2 километра тротуаров шириной 2,5 метра - по обеим сторонам. Для разделения пешеходов и велосипедистов планируется смонтировать ограждения. Хочется надеяться, что от этой идеи после обсуждения архитекторы откажутся - заборы вдоль велодорожки просто опасны, если в них кто-то въедет, не миновать травм. Нигде в мире велодорожки ограждений не имеют.

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Вдоль улицы появится четыре площадки для отдыха со скамейками, урнами, цветниками и газонами. Всего будет установлено около 30 торшерных светильников. Площадь озеленения (газоны и кустарники) составит свыше 17 тысяч квадратных метров, будет также разбито 300 квадратных метров цветочных клумб. Для велосипедистов будут размещены небольшие байк-парковки.

Все работы по благоустройству планируется выполнить уже этим летом. Жители могут высказаться «за» или «против» проекта на официальном сайте администрации города Владимира в разделе «Голосование за городские проекты» - http://www.vladimir-city.ru/city/vote/, а на электронную почту remdor@vladimir-city.ru можно направить свои замечания и предложения.

На данный момент свое мнение высказали около 250 владимирцев, из них 80% поддерживают проект, 16% выступают против, и 4% он безразличен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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