2020-06-18T17:26:23+03:00
Общество

Выборы по новым правилам: в квартиру не пускать, паспорт в руки не давать

Председатель регионального избиркома Вадим Минаев рассказал, как будет проходить голосование за поправки в Конституцию
Ирина Мальцева
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Председатель регионального избиркома Вадим МинаевПредседатель регионального избиркома Вадим МинаевФото: Ирина Мальцева
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Хотя до голосования осталось всего несколько дней, у владимирцев еще есть время выбрать тот участок, где они хотят проголосовать. В первую очередь это предлагают тем, кто живет не по месту прописки.

- Таких случаев во Владимирской области много, у нас постоянно поступают звонки на горячую линию. Подать заявление можно через территориальную или участковую избирательную комиссию, сайт Госуслуги или МФЦ и проголосовать там, где это удобнее. Традиционно лидирует портал – подано около пяти тысяч заявлений, 1200 участников голосования подал заявления через участковые избирательные комиссии, ТИКи и МФЦ привлекли меньше всего в этот раз людей – 200 и 180 человек соответственно. Изменить место для голосования можно только до 14:00 воскресенья, 21 июня. Затем в течение трех дней Федеральный центр внесет изменения и направит списки, которые будут в каждой участковой избирательной комиссии, - рассказал председатель избирательной комиссии Владимирской области Владимир Минаев.

Голосование растянется почти на неделю: стартует 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Все эти дни в области будет работать 982 основных избирательных участка и три дополнительных – в Ковровской городской клинической больнице, Областной клинической больнице и во владимирском "Красном кресте". Правда, с утра до вечера они будут работать только два дня – 27 и 28 июня, в выходные, а в будни открываться станут не раньше трех, поскольку большинство членов избирательных комиссий трудится в других местах и на участки приходит после основной работы.

- В пределах двух-трех часов они будут работать в помещении комиссии для голосования, а потом отправятся для осуществления процедуры голосования на дому. Таких заявок у нас тоже очень много, что вполне ожидаемо, - отметил Владимир Минаев.

Из-за эпидемии коронавируса голосование пройдет по новым правилам. У всех, пришедших на участок, измеряют температуру, выдадут маски и перчатки. Расставят столы тоже по-новому: так, чтобы все сидели на расстоянии полтура метров друг от друга, с кабинок для голосования снимут шторки, а открытый вход развернут к стене, чтобы сберечь тайну голосования. Ваш паспорт брать в руки не будут: вам придется держать его открытым, но на расстоянии, чтобы члены комиссии сравнили все данные. Кстати, если у желающего проголосовать обнаружат температуру – его не пустят на участок и либо предложат проголосовать на дому, либо отведут в отдельное помещение, где он все же сможет выразить свое мнение. Но в любом случае о температурящем сообщат в поликлинику по месту жительства.

Так будут выглядеть члены избирательных комиссий

Так будут выглядеть члены избирательных комиссий

Так будут выглядеть члены избирательных комиссий

Так будут выглядеть члены избирательных комиссий

Члены избирательной комиссии тоже будут работать в масках, перчатках, со щитками на лице и политые дезинфицирующими жидкостями, а для походов по домам им выдадут одноразовые халаты. Заходить в квартиру к тем, что сам не смог прийти на участок, в этот раз не будут. Индивидуальный пакет с бюллетенем, бланком заявлением, маской и перчатками передадут на лестничной клетке либо оставят под дверью. Голосующий заберет его в квартиру, поставит галочку, соблюдя тайну голосования, и вернет обратно. А вот от поголовного тестирования на коронавирус всех членов избирательных комиссий решили отказаться, проверять будут только тех, у кого появятся тревожные признаки.

КОНКРЕТНО

Посмотреть график работы территориальных избирательных комиссий можно на сайте Владимирского избиркома.

Вызвать членов комиссии для голосования домой можно до 17:00 1 июля. Для этого можно позвонить в территориальную избирательную комиссию, передать просьбу через родственников или отправить заявку через Госуслуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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