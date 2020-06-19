Выборы по новым правилам: в квартиру не пускать, паспорт в руки не давать

Хотя до голосования осталось всего несколько дней, у владимирцев еще есть время выбрать тот участок, где они хотят проголосовать. В первую очередь это предлагают тем, кто живет не по месту прописки.

- Таких случаев во Владимирской области много, у нас постоянно поступают звонки на горячую линию. Подать заявление можно через территориальную или участковую избирательную комиссию, сайт Госуслуги или МФЦ и проголосовать там, где это удобнее. Традиционно лидирует портал – подано около пяти тысяч заявлений, 1200 участников голосования подал заявления через участковые избирательные комиссии, ТИКи и МФЦ привлекли меньше всего в этот раз людей – 200 и 180 человек соответственно. Изменить место для голосования можно только до 14:00 воскресенья, 21 июня. Затем в течение трех дней Федеральный центр внесет изменения и направит списки, которые будут в каждой участковой избирательной комиссии, - рассказал председатель избирательной комиссии Владимирской области Владимир Минаев.

Голосование растянется почти на неделю: стартует 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Все эти дни в области будет работать 982 основных избирательных участка и три дополнительных – в Ковровской городской клинической больнице, Областной клинической больнице и во владимирском "Красном кресте". Правда, с утра до вечера они будут работать только два дня – 27 и 28 июня, в выходные, а в будни открываться станут не раньше трех, поскольку большинство членов избирательных комиссий трудится в других местах и на участки приходит после основной работы.

- В пределах двух-трех часов они будут работать в помещении комиссии для голосования, а потом отправятся для осуществления процедуры голосования на дому. Таких заявок у нас тоже очень много, что вполне ожидаемо, - отметил Владимир Минаев.

Из-за эпидемии коронавируса голосование пройдет по новым правилам. У всех, пришедших на участок, измеряют температуру, выдадут маски и перчатки. Расставят столы тоже по-новому: так, чтобы все сидели на расстоянии полтура метров друг от друга, с кабинок для голосования снимут шторки, а открытый вход развернут к стене, чтобы сберечь тайну голосования. Ваш паспорт брать в руки не будут: вам придется держать его открытым, но на расстоянии, чтобы члены комиссии сравнили все данные. Кстати, если у желающего проголосовать обнаружат температуру – его не пустят на участок и либо предложат проголосовать на дому, либо отведут в отдельное помещение, где он все же сможет выразить свое мнение. Но в любом случае о температурящем сообщат в поликлинику по месту жительства.

Так будут выглядеть члены избирательных комиссий

Так будут выглядеть члены избирательных комиссий

Члены избирательной комиссии тоже будут работать в масках, перчатках, со щитками на лице и политые дезинфицирующими жидкостями, а для походов по домам им выдадут одноразовые халаты. Заходить в квартиру к тем, что сам не смог прийти на участок, в этот раз не будут. Индивидуальный пакет с бюллетенем, бланком заявлением, маской и перчатками передадут на лестничной клетке либо оставят под дверью. Голосующий заберет его в квартиру, поставит галочку, соблюдя тайну голосования, и вернет обратно. А вот от поголовного тестирования на коронавирус всех членов избирательных комиссий решили отказаться, проверять будут только тех, у кого появятся тревожные признаки.

КОНКРЕТНО

Посмотреть график работы территориальных избирательных комиссий можно на сайте Владимирского избиркома.

Вызвать членов комиссии для голосования домой можно до 17:00 1 июля. Для этого можно позвонить в территориальную избирательную комиссию, передать просьбу через родственников или отправить заявку через Госуслуги.