Владимирцам разрешили посещать кладбища в масках

С 18 июня во Владимирской области снят один из самых суровых запретов периода самоизоляции - на посещение кладбищ. Губернатор Владимир Сипягин подписал вчера соответствующий указ. Теперь жителям региона разрешено навещать могилы своих родных, но при этом требуется в обязательном порядке носить маску и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра (естественно, между посетителями, а не между могилами). Кстати, кладбища теперь являются единственной в регионе территорией под открытым небом, где обязательно надо соблюдать "масочный режим". До сегодняшнего дня ношение маски на улицах было не обязательно, она требовалась только в помещениях: магазинах, поликлиниках, общественном транспорте.

Губернатор Владимир Сипягин отметил, что разрешение на посещение кладбищ дано на основании рекомендаций главного санитарного врача Владимирской области.

Также в ближайшие дни возможно снятие временных ограничений на торговлю алкоголем. Запрет продажи алкоголя с 7 часов вечера до 10 утра был введён в нашей области по рекомендации главного санитарного врача. Не потому, что через алкоголь после 7 вечера коронавирус передается активнее: просто в условиях, когда многие организации вынуждены были приостановить работу, важно было принять дополнительные меры для уменьшения доступности алкоголя.

"Временный запрет дал эффект по сдерживанию потребления спиртного. Сейчас обстоятельства изменились: режим самоизоляции сохраняется только для групп риска, большинство жителей области вышло на работу, разрешены прогулки и занятия спортом на улице," - считает Владимир Сипягин.

Управлению Роспотребнадзора поручено рассмотреть возможность вернуться к доэпидемическому порядку торговли алкогольной продукцией с 22 июня.

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