Владимирцы скупают путевки в Крым и Краснодарский край

Коронавирус подкосил туристическую отрасль в самый разгар сезона — это и весенние каникулы, и праздники, и начало отпусков. Сейчас медленно, но верно отрасль встает с колен.

В Крым - без справки

Пляжи Коктебеля ждут наплыва туристовФото: Виктория СУХОВА

С 1 июля для туристов откроется Крым: по приезду в обсерваторах две недели сидеть не придется и никаких справок о здоровье тоже не спросят. Наверное поэтому спрос на путевки в Крым большой.

- Крым пока в лидерах, очень много желающих поехать в Судак. Потом идут курорты Краснодарского края и даже Санкт-Петербург, - рассказал Евгений Толокнов, руководитель одного из владимирских турагентств.

С Краснодарским краем ситуация чуть сложнее. Если вы планируете поехать в санаторий, то попросят предоставить справки об эпидокружении и отрицательный результат обследований на коронавирус, полученный не позднее, чем за двое суток до даты отъезда. А вот для заезда в отели и пансионаты до 50 номеров справки не нужны.

Что же касается двухнедельного карантина, то его для туристов отменят с 21 июня. Но всем в обязательном порядке измерят температуру и спросят, где именно будет проходить отдых.

Любителям культурного отдыха повезет — по записи уже начали работать музеи и выставочные залы. Также открыли стадионы, спортивные комплексы и, конечно же, пляжи. Так что без загара не останетесь!

До сих пор непонятной остается ситуация с Абхазией. Границы закрыты, откроют их одновременно с российскими.

- Речи о путешествии за границу пока не идет. Турция не спешит открывать свои отели для россиян. Очень многие вопросы не решены, в частности непонятна ситуация со страховками — сколько они будут стоить и как будут лечить туристов в том случае, если у них выявят коронавирус, - говорит Евгений Толокнов.

Голубое озеро в Абхазии увидеть пока не удастсяФото: Виктория СУХОВА

По самым благоприятным прогнозам с 1 августа будут доступны Болгария, Греция, Кипр, а осенью и зимой — Азия. Все будет зависит от эпидемиологической обстановки. В любом случае открытие границ будет поэтапным.

А нас и здесь неплохо кормят!

позагорать у бассейна можно не только в Турци. Из архива Марины Матвеевой

Если отпуск уже настал, и отдохнуть в Крыму вы явно не успеваете, выход есть! Можно поехать в соседние регионы. Марина Матвеева вместе с мужем и сыном выбрали Костромскую область.

- Изначально мы искали дачу — с речкой, банькой, красивым пейзажем из окон. Но все доступные дачи оказались заняты до сентября. А у свободных цена была очень высокая. И тут мне на глаза попалась реклама одного отеля в Костромской области, который как раз открывался с 15 июня. Условия отличные — бассейн, СПА, хамам, анимация и игровые для детей, трехразовое питание, - рассказала Марина. - Заполняемость в отеле сейчас 50 процентов. В отеле нас попросили предоставить справку из СЭС об отсутствии в течение 35 дней инфекционных заболеваний.

Скажем честно, отдых не самый дешевый — 9,5 тысяч за сутки. Но по сравнению с дачей (за аренду в сутки просят 8-10 тысяч рублей) отдохнуть можно не хуже, чем в Турции с пакетом «все включено».

Одно питание чего стоит. Марина говорит, что приносят так много всего, что многие блюда приходится оставлять нетронутыми.

- Я ем рыбу и овощи, сын — десерты, а муж пробует все по чуть-чуть, - смеется Марина. - Мы просим не приносить нам сладкое. Но все равно приносят, потому что так положено.

А еще на территории отеля есть небольшой зоопарк с мини-пигом, индюком, козами, курами, оленями, енотом. Кстати, в отеле необязательно сидеть 24 часа в сутки. Можно съездить посмотреть достопримечательности, прогуляться у Волги.

Вмини-зоопарке отеля есть индюк. Из архива Марины Матвеевой

- В масках почти никто не ходит, кроме персонала в отеле, торговые центры и кафе открыты. И, кстати, в нашем отеле есть еще три владимирских семьи. Так что спрос на такой отдых есть, - подчеркнула Марина.