Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 18 июня 2020: мэрия Владимира проверила дезинфекию общественного транспорта

Владимир по числу заболевших коронавирусом находится на первом месте в регионе. При этом самоизоляцию владимирцы в июне, с наступлением хорошей погоды, соблюдают весьма условно. Сервис Яндекс.Карты даже перестал показывать "индекс самоизоляции" - с начала лета показатель упал ниже единицы, это означает, что количество людей на улице такое же, как в обычное время, как будто и нет никакого коронавируса.

В общественном транспорте тоже столпотворение, как в докоронавирусные времена. А значит, дезинфекция автобусов и троллейбусов очень важна для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

17 июня в мэрии оценили оперативные итоги мониторинга санитарной обработки машин городского общественного транспорта в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. До этого в течение трех дней, с 15 по 17 июня, проводились внеплановые выездные проверки: городской отдел транспорта и связи проверял, как компании-перевозчики обеспечены дезинфицирующими средствами для обеззараживания транспортных средств при вирусных инфекциях, а также средствами индивидуальной защиты для водителей и кондукторов.

Проверки показали, что все перевозчики, и частники, и "Владимирпассажиртранс", ежедневно перед выходом в рейс проводят профилактические осмотры водителей и кондукторов. Им меряют температуру и проверяют наличие симптомов острых респираторных заболеваний. Дезинфекция машин - автобусов и троллейбусов - проводится по окончании рабочей смены, и до выхода в утренний рейс никто машинами больше не пользуется и вирус в них занести не может.

По указанию сити-менеджера Андрея Шохина, муниципальный перевозчик "Владимирпассажиртранс" проверяли особо тщательно. Проверяли не только наличие масок и перчаток у водителей и кондукторов, но и соблюдение графика влажной уборки салонов, применение дезинфицирующих материалов для обработки поручней, сидений и ручек дверей, а также действия экипажей, которые должны не менее 2-х раз в сутки проводить дополнительную обработку салонов своих машин специальными салфетками или растворами.

Инспекторы пришли к выводу, что «Владимирпассажиртранс» соблюдает санитарно-эпидемиологические рекомендации Роспотребнадзора практически без нареканий. Поэтапная отмена коронавирусных ограничений пока не стала причиной снижения требований к дезинфекции салонов троллейбусов.

Кстати, в период действия режима повышенной готовности в Госинспекцию административно-технического надзора и в Роспотребнадзор направлено 16 актов проверок о нарушениях санитарно-эпидемиологических рекомендаций транспортными компаниями. В список «штрафников» попали ООО «АДМ», ООО «ПОАТиС», ИП Тимофеев и ООО «Виктория».

Также Андрей Шохин подчеркнул, что общественный транспорт вернулся к нормальному режиму работы и обязан соблюдать график на всех маршрутах. Временные изменения в расписание движения общественного транспорта, внесенные в апреле в связи с пандемией, отменены. Мэрия больше не будет принимать оправдания о снижении подвижного состава и увеличении интервалов движения в связи с резким сокращением пассажиропотока. Если в начале апреля на городские маршруты выходило около 170 автобусов и троллейбусов, то сейчас перевозчики обязаны выпускать на линию почти 300 машин.

Пассажиры, недовольные качеством обслуживания на городских общественных маршрутах, могут пожаловаться в отдел транспорта и связи по телефону 53-31-35.