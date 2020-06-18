2020-06-17T17:37:05+03:00
Общество

В апреле во Владимирской области ликвидирована 331 фирма - в полтора раза больше, чем в марте

А открылось новых в три раза меньше
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Иван ВИСЛОВ
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Владимирстат подсчитал, как сказался на бизнес-демографии Владимирской области коронавирусный кризис. Бизнес-демография - это процесс отслеживания "рождения", то есть создания, и "смерти" - ликвидации - организаций и предприятий региона.

Как и следовало ожидать, ситуация тяжелая, ее можно назвать "бизнес-демографической ямой", по аналогии с обычной демографической ямой.

В апреле 2020 года в регионе была ликвидирована 331 фирма - в полтора раза больше, чем в марте, и почти втрое больше, чем в докризисном феврале. Правда, в мае коэффициент ликвидации уже снизился - прекратили свое существование 116 организаций. Видимо, большая часть фирм, которые не справились с работой в коронакризисных условиях, уже исчезла с бизнес-горизонта в апреле, и май только "добил" остатки.

Но бизнес не только исчезает, но и возрождается. В апреле было зарегистрировано 38 вновь созданных предприятий и организаций. Это, конечно, не идет ни в какое сравнение с мартом - тогда появилось 130 новых фирм, ни даже с зимними месяцами - в феврале зарегистрирована 91 фирма, в январе 72. Однако тенденция к росту есть - в мае во Владимирской области "появилась на свет" 41 новая фирма.

В общем, по итогам пяти месяцев 2020 года убыль количества предприятий Владимирской области составила 22,1 на 1000 организаций. Это видно и по падению индекса промышленного производства - по данным Владимирстата, в мае 2020 года по отношению к маю 2019 года он составил 91.6%. Падение почти на 10 процентов - это существенно, и такого давно не было. Например, в мае 2019 года по отношению к маю 2018-го индекс промышленного производства вырос на 18,7%, еще годом ранее рост в мае составил 10,3%.

При этом потребительские цены в мае этого года по отношению к маю прошлого выросли почти на 3 процента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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