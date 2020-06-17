Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 17 июня 2020: рейтинг заболеваемости по районам оказался неожиданным
По количеству новых случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области лидирует Гусь-Хрустальный район, по общему числу заболевших - город Владимир. Однако эти цифры не совсем корректны, так как надо учитывать не только и не столько абсолютную заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, сколько соотношение числа заразившихся и населения муниципалитета. И тут лидеры получаются другие. Владимир уходит далеко в аутсайдеры, а вперед вырываются районы на западе области, граничащие с Московской областью. А также Гусь-Хрустальный район, где до сих пор закрыты на карантин два поселка. А наиболее благополучная обстановка с коронавирусом - на востоке области и, как ни странно, в Суздальском районе.
Таким образом, если брать число случаев на тысячу населения, то получается следующая картина заболеваемости:
Петушинский район - 7,5 случаев на 1000 населения.
Гусь-Хрустальный - 6 случаев на 1000 населения.
Юрьев-Польский район - 3,9 случая на 1000 населения.
Собинский район - 3,2 случая на 1000 населения.
Александровский район - 2,9 случая на 1000 населения.
Судогодский район - 2,9 случая на 1000 населения.
Кольчугинский район - 2,6 случая на 1000 населения.
Муромский район - 2,6 случая на 1000 населения.
Киржачский район - 2,3 случая на 1000 населения.
Меленковский район - 2 случая на 1000 населения.
Владимир - 2 случая на 1000 населения.
Камешковский район - 1,9 случая на 1000 населения.
Город Радужный - 1,5 случая на 1000 населения.
Селивановский район - 1,5 случая на 1000 населения.
Ковровский район - 1,5 случая на 1000 населения.
Вязниковский район - 1,4 случая на 1000 населения.
Суздальский район - 1,4 случая на 1000 населения.
Гороховецкий район - 0,55 случая на 1000 населения.
ИСТОЧНИК KP.RU