2020-06-16T18:09:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 17 июня 2020: рейтинг заболеваемости по районам оказался неожиданным

Мы собрали последние новости о коронавиурусе во Владимирской области на 17 июня 2020 года
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По количеству новых случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области лидирует Гусь-Хрустальный район, по общему числу заболевших - город Владимир. Однако эти цифры не совсем корректны, так как надо учитывать не только и не столько абсолютную заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, сколько соотношение числа заразившихся и населения муниципалитета. И тут лидеры получаются другие. Владимир уходит далеко в аутсайдеры, а вперед вырываются районы на западе области, граничащие с Московской областью. А также Гусь-Хрустальный район, где до сих пор закрыты на карантин два поселка. А наиболее благополучная обстановка с коронавирусом - на востоке области и, как ни странно, в Суздальском районе.

Таким образом, если брать число случаев на тысячу населения, то получается следующая картина заболеваемости:

Петушинский район - 7,5 случаев на 1000 населения.

Гусь-Хрустальный - 6 случаев на 1000 населения.

Юрьев-Польский район - 3,9 случая на 1000 населения.

Собинский район - 3,2 случая на 1000 населения.

Александровский район - 2,9 случая на 1000 населения.

Судогодский район - 2,9 случая на 1000 населения.

Кольчугинский район - 2,6 случая на 1000 населения.

Муромский район - 2,6 случая на 1000 населения.

Киржачский район - 2,3 случая на 1000 населения.

Меленковский район - 2 случая на 1000 населения.

Владимир - 2 случая на 1000 населения.

Камешковский район - 1,9 случая на 1000 населения.

Город Радужный - 1,5 случая на 1000 населения.

Селивановский район - 1,5 случая на 1000 населения.

Ковровский район - 1,5 случая на 1000 населения.

Вязниковский район - 1,4 случая на 1000 населения.

Суздальский район - 1,4 случая на 1000 населения.

Гороховецкий район - 0,55 случая на 1000 населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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