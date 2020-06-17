2020-06-16T18:03:35+03:00
Общество

Во Владимирской области откроется только половина детских загородных лагерей

И даже в открывшихся количество детей будет снижено вдвое
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Кадр из фильма "Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен"Кадр из фильма "Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен"
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Летний детский отдых во Владимирской области все-таки состоится. Правда, в сильно ограниченной и урезанной версии. Загородные лагеря откроются не все, путевки в них достанутся не всем, и сам режим отдыха детей будет совсем не таким, как обычно.

На детский отдых выделят 474 миллиона рублей

Этим летом, предположительно, с 1 июля, во Владимирской области откроется 15 муниципальных загородных лагерей. Первоначально было заявлено 29, но часть решили не открывать - либо слишком маленькие и не окупятся, либо сложно соблюсти все требования Роспотребнадзора. Действительно, часть лагерей Владимирской области до сих пор не имеет нормального водоснабжения и канализации, умывальники общие, туалеты типа "сортир". а душ - один на территории. В таких условиях выполнить гигиенические требования по предотвращению распространения коронавируса нереально. Поэтому откроются только те лагеря, где в корпусах есть душевые и туалеты с раковинами. Причем даже в открывшиеся загородные лагеря будут продавать только половину обычного числа путевок, чтобы снизить концентрацию детей - селить не по 4-6 человек в комнате, а по 2-3. Так что в итоге отдохнуть в загородных лагерях за одну смену смогут 2800-3000 детей. Из них примерно половина - ребята из многодетных и малообеспеченных семей.

Сколько будет смен, неизвестно, зависит от времени открытия лагерей. Теоретически можно успеть провести и три.

Также будет открыто два частных загородных лагеря и четыре лагеря труда и отдыха для подростков. В городах будет работать 197 лагерей дневного пребывания при школах и учреждениях дополнительного образования. Кроме того, этим летом владимирские дети получат путевки в санатории, в том числе Ивановской области (санатории «Чайка», «Березовая роща», «Зеленый городок», «Плёс») и Краснодарского края.

Всего на летний отдых детей из бюджета будет выделено 474 миллиона рублей. Из них:

- 132 миллиона на приобретение путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря;

- 9 миллионов на путевки для одаренных детей в областные профильные смены;

- 132 миллиона - субсидии муниципальным образованиям на организацию детского отдыха;

- 169 миллионов на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных и малообеспеченных семей.

Всем мерять температуру!

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В самих детских загородных лагерях будут введены специальные правила для предотвращения заражения коронавирусом.

1. Все дети будут заезжать и выезжать из лагерей одновременно. Забрать ребенка домой и потом вернуть его в лагерь будет нельзя.

2. В момент заезда всем детям и сопровождающим взрослым померяют температуру. Затем измерение температуры и ребятам, и сотрудникам станет обязательным и ежедневным.

3. Лагеря будут работать в автономном режиме. Родительские дни отменяются, никакие посторонние - например, с концертами и лекциями - приезжать не будут.

4. В столовую на завтраки, обеды и ужины отряды будут ходить отдельно, по графику. Дезинфекцию предписано проводить после каждого приёма пищи.

5. На весь период оздоровительной смены в лагере обязательно круглосуточное нахождение не менее двух медицинских работников (врача и медсестры).

Сколько будут стоить путевки в загородные лагеря Владимирской области

По предварительным оценкам, средняя стоимость путевки в загородные лагеря в 2020 году составит 18536 рублей. Конкретную цену путевки определяют муниципальные власти. Разброс составляет от 16 до 27 тысяч рублей.

Для детей неработающих и находящихся в трудной жизненной ситуации родителей предусмотрены бесплатные путёвки – для их получения нужно обратиться с заявлением в территориальные органы социальной защиты населения. Родителям-бюджетникам, скорее всего, как обычно, компенсируют 80% стоимости путевки, но только в лагеря своего района, в котором живет семья. Будет ли дотация в размере 2 тысяч рублей для остальных работающих родителей, как в последние годы, пока неясно. Это зависит от субсидий из областного бюджета. В этом году общий размер субсидии для муниципалитетов составит 76,6 млн. рублей (на частичную оплату путевок).

КОНКРЕТНО

Родителям детей, которые нуждаются в долечивании, имеют серьёзные проблемы со здоровьем, следует обращаться за путёвками в Департамент здравоохранения области.

Департамент образования предоставляет возможность получить путёвку в детскую санаторно-курортную организацию, если речь идёт не о лечении, а о коррекции здоровья (например, неустойчивый иммунитет или плохое зрение). В 2020 году круглогодичный отдых владимирских детей по этой линии будет организован в санаториях Ивановской области «Берёзовая роща», «Зелёный городок», «Плёс», «Решма» и «Строитель», а также в санаторно-оздоровительном комплексе «Золотой колос» Краснодарского края. За счёт областного бюджета оплачивается полная стоимость путёвки, а также проезд к местам отдыха и обратно: в Ивановскую область – полностью, в Краснодарский край – 50 процентов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В загородных лагерях запланировано три профильные смены:

– «Юнармия» – для активистов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владимирской области;

– «Данко» – для детей-представителей детских общественных объединений;

– «Искатель» – для одарённых старшеклассников и лидеров ученического самоуправления образовательных организаций области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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