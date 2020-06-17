«Торпедо» возобновляет тренировки, а ФК «Муром» прощается с главным тренером

Рано или поздно новый футбольный сезон в России возобновится. Ориентировочно чемпионат во второй лиге, где играют команды из Владимирской области, стартует в августе. В худшем случае — в сентябре. В любом случае, нужно начинать готовиться. И вот владимирское «Торпедо» на этой неделе возобновило тренировки.

На официальном сайте команды сообщается, что клуб с 15-го числа начинает первый учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к соревнованиям. Но, учитывая, что сначала футболисты должны пройти медосмотр, формально тренировки начнутся лишь во второй половине недели. Восстанавливать свою физическую форму и сыгранность игроки владимирского «Торпедо» будут на родном стадионе в центре Владимира.

При этом занятия будут проводиться с учетом пандемии, говорят в команде. Правда, не уточняют, что конкретно имеется ввиду. В других командах меры стандартные (игрокам перед тренировками меряют температуру, переодеваются они раздельно друг от друга, а не в общей раздевалке, мячи дезинфицируют). Скорее всего, будут это делать и в «Торпедо».

Кстати, уже известно, что владимирская команда прощается с рядом игроков. 15 июня руководство чёрно-белых приняло решение не продлевать контракты с рядом футболистов. Команду покинули защитники Евгений Корбут и Александр Недогода, полузащитник Вадим Зубавленко и нападающий Кирилл Кавындиков. Все игроки кроме Недогоды являются молодыми и пришли в клуб в 2019 году буквально на сезон. 30-летний Александр Недогода же в команде с 2017 года, является воспитанником ивановского футбола.

А вот футбольный клуб «Муром» пока тренировки не возобновляет. Но это не значит, что в команде ничего не происходит. Например, у команды закончился контракт с главным тренером Владимиром Казаковым. И руководство муромского клуба решило его не продлевать, поблагодарив наставника за работу и пожелав ему успехов в дальнейшей тренерской карьере.

Скорее всего такое решение связано с результатами прошедшего сезона. Перед его началом команде ставилась задача побороться за первое место. Однако в итоге, клуб по итогам усеченного чемпионата оказалась лишь седьмой. Да и игра у клуба не всегда шла.

«Кандидатура нового главного тренера ФК «Муром» будет объявлена в ближайшие дни», сообщают в клубе.

Также не стали в клубе продлевать контракты с рядом футболистов. Покидают Муром Владислав Масальский, Артем Ежов, Денис Санталов и Кирилл Косарев.

Владислав Масальский провел за красно-черных 46 матчей. Артем Ежов сыграл в составе красно-черных 43 матча, в которых забил 4 мяча. Один из его голов принес первую победу «Мурому» в рамках Кубка России. В копилке Дениса Санталова 44 матча за муромскую команду, в которых он отметился 5 голами. Денис забил свой первый мяч сразу же в дебютном матче с командой «Чертаново-2».

Отдельно стоит сказать о Кирилле Косареве, который дебютировал за «Муром» 18 июля 2018 года. Вторую половину 2019 года Кирилл провел в аренде в «Зените», сыграв в Юношеской лиге УЕФА. В составе красно-черных он провел 34 матча, забил 6 голов.