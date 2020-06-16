Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 16 июня 2020: в трех районных больницах ищут новых главных врачей

Владимирская область все еще находится на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу, хотя ситуация в регионе стабилизировалась. Количество заболевших составляет 3600 человек, выздоровевших около 1900 человек, число активных случаев - около 1700. Умерли за все время эпидемии 46 человек. Из всех соседних регионов только Ивановская область еще вообще не приступила к снятию ограничений - находится на нулевом этапе, все остальные области, включая Московскую, на первом, Москва с сегодняшнего дня переходит ко второму этапу снятия ограничений.

А во Владимирской области тем временем ищут новых главных врачей в трех районных больницах в тех территориях, которые в наибольшей степени пострадали от коронавирусной инфекции, в том числе из-за общих границ с Московской областью. На сайте департамента здравоохранения Владимирской области размещено сообщение о начале отбора претендентов на должности главных врачей Александровской, Киржачской и Петушинской районных больниц.

О том, что причиной ухода прежних руководителей медучреждений стала ситуация с коронавирусом, прямо не сообщается. Однако можно вспомнить, что, например, в Александровском районе за время эпидемии неоднократно вспыхивали скандалы, частью выходящие на федеральный уровень, например, история медсестры струнинской больницы, которая пожаловалась на нехватку СИЗ и на ожоги лица от маски, которую дезинфицируют хлоркой.

Требования к претендентам на должность главных врачей районных больниц таковы:

гражданство Российской Федерации,

высшее медицинское образование,

сертификат специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»,

стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет,

возраст до 65 лет,

готовность к прохождению процедуры допуска к государственной тайне.

Документы на конкурс принимаются до 11 июля в отделе кадров департамента здравоохранения администрации Владимирской области (г. Владимир, ул. Большая Московская, 61, каб. 310). При желании гражданина заявка может быть направлена на электронный адрес s.a.shidlovskaya@dzavo.ru.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Подведены итоги конкурса на звание лучших медицинских работников

Трое врачей и четверо медицинских работников среднего звена представят наш регион на всероссийских профессиональных конкурсах. Победителями конкурс за звание лучшего врача Владимирской области и лучшего фельдшера (медицинской сестры) стали:

Врач-акушер-гинеколог городской клинической больницы №5 г.Владимира Анна Петрова в номинации «Лучший акушер-гинеколог».

Врач функциональной диагностики городской клинической больницы №5 г. Владимира Елена Любочко в номинации «Лучший врач по диагностическим исследованиям».

Врач-бактериолог областного Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи Елена Дюжик в номинации «Лучший врач лабораторной диагностики».

Старшая медицинская сестра городской клинической больницы №5 г.Владимира Светлана Жирнова в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра».

Медицинская сестра процедурной Областной психиатрической больница №1 Алла Гаврилова в номинации «Лучшая медицинская сестра».

Акушерка городской клинической больницы №5 г.Владимира Ольга Пантелеева в номинации «Лучший акушер».

Фармацевт городской клинической больницы №5 г.Владимира Ольга Чекурина св номинации «Лучший фармацевт».

Призёрами областного конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием Владимирской области» стали медсестра областного Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи Алла Быкова (второе место), медсестра Областной клинической больницы Ирина Винокурова и медсестра Областной психиатрической больницы №1 Наталья Телятникова (обе – тр