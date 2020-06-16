Театральный фестиваль-форум "У Золотых ворот" пройдет во Владимире в сентябре

Театральный фестиваль фестивалей "У Золотых ворот" проходит во Владимире с 2010 года. Театральный форум, на который лучшие театры страны привозят спектакли, уже ставшие лауреатами и призерами других театральных конкурсов, проводится раз в два года владимирским областным театром драмы. В последние годы в программу фестиваля "У Золотых ворот" входят не только сами показы спектаклей, но и театральные лекции, встречи со знаменитыми актерами и режиссерами, мастер-классы.

Билеты на фестивальные спектакли раскупают за несколько месяцев - как только объявляют участников. В этом году коронавирусная инфекция и связанный с ней режим самоизоляции внесли свои коррективы - пока нельзя точно сказать, в каком формате состоятся мероприятия. Но одно уже известно точно - фестиваль фестивалей "У Золотых ворот" состоится! Он пройдет во Владимире с 18 сентября по 2 октября 2020 года.

О том, каким его видят и планируют в областном театре драмы, в онлайн-презентации рассказал директор драмтеатра Борис Гунин и представитель театров - участников фестиваля.

- Во владимирском фестивале "У Золотых ворот" принимают участие только театры - победители всероссийских и международных фестивалей, - рассказал Борис Гунин. - Я не сомневаюсь, что 18 сентбяря над зданием театра взовьется флаг фестиваля.

Главный приз фестиваля - хрустальная "Шапка Мономаха". К каждому фестивалю художники-стеклодувы из Гусь-Хрустального изготавливают из хрусталя копию знаменитой реликвии. Кто получит хрустальную "Шапку Мономаха", станет известно 2 октября. Решение будет принимать фестивальное жюри, которое возглавит народная артистка России Евгения Симонова,

Предварительный перечень участников фестиваля уже составлен. Все они представили в онлайн-презентации свои спектакли, которые собираются показать во время театрального форума "У Золотых ворот".

В этом году на фестивале будет показан 31 спектакль из 14 стран мира. Вот какие спектакли смогут, если все пойдет по плану, увидеть владимирцы.

Школа драматического искусства, Москва. "Женитьба". Режиссер Александр Огарев.

Школа драматического искусства, «Женитьба»

О спектакле рассказал актер Игорь Яцко, заслуженный артист России, исполнитель роли Подколесина.

- Мы привезем во Владимир спектакль по пьесе Николая Васильевича Гоголя "Женитьба". Это очень оригинальный, интересный, разноплановый и многонаселенный спектакль, как и сама пьеса. Это история о встрече двух планет - мужской и женской. Спектакль о том, какие невероятные события подстерегают участников спектакля на этом пути, о невозможности найти полное согласие, и все же - об ожидании счастья, о том, что все кончится хорошо. Я помню чуткое, внимательное отношение владимирского зрителя, требовательного и доброжелательного. Мы уже имели счастье быть на фестивале "У Золотых ворот" со спектаклем Алесандра Огарева "Горе от ума" по пьесе Александра Грибоедова. Я надеюсь, что сейчас все пройдет так же интересно и творчески насыщенно.

Алтайский краевой театр драмы им. Шукшина, Барнаул. "Укрощение строптивой". Режиссер Алексей Логачев.

Алтайский краевой театр драмы им Шукшина, «Укрощение строптивой»

О спектакле рассказывает актриса театра Елена Адушева.

- Нашему театру скоро, в 2021 году, исполнится 100 лет. Алтайский театр трижжы удостоен главной театральной премии "Золотая маска". У нас в театре очень большой репертуар, а на ваш фестиваль мы решили привезти один из самых ярких и веселых спектаклей нашего репертуара - "Укрощение строптивой". Я там исполняю центральную роль. Режиссер Алесей Логачев вместе с художниками придумали этот замечательный спектакль, который идет на нашей сцене уже пять лет с аншлагом. Мы, артисты, до сих пор влюблены в этот спектакль, который дважды становился лауреатом театральных фестивалей.

Новый художественный театр, Челябинск. "Рождество в доме Купьелло". Режиссер Евгений Гельфонд.

Новый художественный театр Челябинск, «Рождество в доме Купьелло»

Челябинский "Новый художественный театр" привезет во Владимир спектакль по пьесе великого итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо. Режиссеры обожают этого драматурга, любая его пьеса настолько "театральна" сама по себе, такая яркая, эффектная, с интригой и закрученным сюжетом, что просто обречена на успех, как ее не поставь: классически, с костюмами, декорацией и музыкой, или авангардно, под "Золотую маску".

"Рождество в доме Купьелло" в постановке челябинского театра - нечто среднее между двумя этими крайними вариантами. Среди скудных декораций персонажи ссорятся и мирятся, поют и танцуют, и самое главное - любят друг друга.

Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького, Нижний Новгород. "Павел I". Режиссер Елена Невежина.

Нижегородский государственный академический театр драмы им М Горького, «Павел I»

О спектакле рассказывает директор нижегородского театра драмы Борис Кайнов, заслуженный работник культуры.

- Нижегородский театр драмы - один из старейших в России. Первый публичный показ спектакля состоятся в 1796 году. На фестиваль во Владимир мы привезем спектакль по пьесе Дмитрия Мережковского "Павел I". Спектакль очень стильный, необычный, атмосферный. Режиссер и художники создали на сцене очень интересный, многослойный мир, предлагая зрителям по-новому взглянуть на один из эпизодов истории Российской империи. Павел в нашем спектакле - несчастливый государь и несчастный отец, которого предает собственный сын. Спектакль уже является лауреатом семи российских и международных театральных фестивалей, в том числе обладателем Гран-при "Золотой витязь". Для нас очень важно мнение зрителей и участников фестиваля фестивалей "У Золотых ворот".

Костромской государственный драматический театр им. А.Н.Островского. "Ревизор". Режиссер Сергей Кузьмич.

Костромской государственный драматический театр им А Н Островского, «Ревизор»

О спектакле рассказывает актриса костромского театра драмы Анастасия Краснова.

- Наш театр входит в топ-5 старейших региональных театров России. В театре поставлены все пьесы Островского, кроме одной. Основу репертуара театра составляет классика. К вам на фестиваль мы привезем спектакль по пьесе загадочного и мистического автора - Николая Гоголя. Для любого театра поставить "Ревизора" - риск. Но и удовольствие. Это возможность прыгнуть в фантастический мир Гоголя, который поразительно похож на нашу реальную жизнь. Сам Гоголь писал: "В "Ревизоре" я решился собрать в одну кучу все дурное в России, которое я тогда знал... и за одним разом посмеяться над всем".

Русский духовный театр "Глас", Москва. "Великая княгиня Е.Ф.Романова (возвращение)". Режиссер Никита Астахов.

Русский духовный театр «Глас», «Великая княгиня ЕФ Романова (возвращение)»

Спектакль рассказывает историю великой княгини Елизаветы Федоровны, внучки английской королевы Виктории, супруги Великого князя Сергея Александровича, брата императора Российского Александра III. Сам Сергей Александрович погиб в 1905 году от взрыва бомбы, брошенной террористами, а великая княгиня Елизавета Романова была арестована в 1918 году и в июле того же года вместе с несколькими представителями царской семьи казнена около города Алапаевска - их сбросили в шахту на заброшенном руднике.

Владимирский академический театр драмы. "Искупление". Режиссер Владимир Кузнецов.

Владимирский академический театр драмы, «Искупление»

О спектакле рассказал сам режиссер Владимир Кузнецов.

- Я давно хотел поставить спектакль о городе Санкт-Петербурге. В названии спектакля - "Искупление" - заложено много смыслов, отражающих судьбу всего Петербурга и всего Ленинграда. Спектакль соткан из подлинных документов и воспоминаний выживших ленинградцев-блокадников. Основа - это произведения Олеся Адамовича и Даниила Гранина "Блокадная книга". Спектакль отражает и трагедию, и необыкновенную волю людей, которые пережили блокаду. Они учат нас в любых испытаниях сохранить в себе светлое начало, которое делает нас настоящими людьми.

Пермский академический театр-театр. "Восемь женщин". Режиссер Борис Мильграм.

Пермский академический театр-театр, «Восемь женщин»

Спектакль поставлен по пьесе французского драматурга Робера Тома, написанной в 1958 году. Восемь женщин готовятся отмечать Рождество на загородной вилле, но внезапно... убивают хозяина. Его тело обнаружено в кабинете с ножом в спине. Под подозрение попадает каждая из участниц вечеринки. Любая имела мотив для совершения преступления. Несмотря на мрачный сюжет, пьеса яркая, веселая, заводная.

О постановке рассказал художник-постановщик Виктор Шилькрот.

- Этот спектакль веселый, музыкальный, мы старались, чтобы он понравился зрителям.

Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной, «Тарас Бульба»

О спектакле рассказал народный артист Украины Михаил Голубович.

- Наш театр представит эпическую драму Леонида Тома по повести Николая Гоголя "Тарас Бульба". Вопросы, которые поднимаются в спектакле, актуальны всегда - патриотизм, любовь к родной земле. В спектакле будут массовые сцены боев, специально поставленные, и в этой постановке зайдействован весь творческий коллектив театра.

НЕ ПРОПУСТИ

"Красная дорожка" фестиваля "У Золотых ворот" - парад лучших моноспектаклей мира

Это камерные спектакли, рассчитанные на одного актера - часто он же и режиссер. В программе:

Спектакль "Сны Гамлета". Пьесу Нины Мазур исполнят на разных языках актеры разных театров - из Косово, Румынии и России (владимирский театр драмы).

"Контрабас". Моноспектакль Шовги Гусейнова, Азербайджан.

"Маленькое черное платье". Вера Муйович, Рада Джурич. Сербия.

"Две истины". Российско-польский проект. Ариадна Брунер (Россия, Владимир). Камила Каминска (Польша).

"Клятва". Моноспектакль Владимира Тиссена, Германия.

"Моя любовь - Антон Чехов". Спектакль датско-российского театра "Диалог".

"Яблоки". Моноспектакль Анна Гланц-Маргулис. Израиль.

"Дункан, рожденная у моря". Моноспектакль Валерии Емельяновой. Владимирский академический театр драмы.

"Три сестры и дядя Ваня". Спектакль - гость фестиваля. Режиссер Павел Тихомиров. Центральный дом актера.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В рамках фестиваля пройедт специальная программа "Пять вечеров с Островским". Это тоже традиция фестиваля - посвящать несколько вечером одному драматургу, чтобы зрители смогли сравнить, как видят его творчество разные театры страны. На этот раз героем специальной программы стал великий русский драматург Александр Николаевич Островский, которого называют "Русским Шекспиром" - настолько он изменил русский театр.

Вот какие спектакли вошли в программу.

Молодежный театр "На Фонтанке", Санкт-Петербург. "Поздняя любовь". Режиссер Владимир Туманов.

Рыбинский драматический театр, Рыбинск. "Волки и овцы". Режиссер Петр Орлов.

Московский губернский театр, Москва. "Нашла коса на камень". Режиссер Сергей Безруков.

Орловский государственный театр для детей и молодежи "Свободное пространство", Орел. "Лес". Режиссер Вера Анненкова.

Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова, Москва. "Гроза". Режиссер Уланбек Баялиев.