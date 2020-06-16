Двенадцать владимирских мошенников наживались на пенсионерах

История началась еще в 2014 году, когда у владимирца, возглавлявшего компанию «Эверест» родилась идея заработать на доверчивых пожилых людях. В качестве помощника он привлек знакомого, которого оформил бухгалтером в своей компании, вдвоем приятели разработали детали плана. А в качестве жертв выбрали пенсионеров от шестидесяти до девяносто лет из Владимирской и Ивановской областей. Число мошенников быстро росло: с декабря 2014 года до марта 2015 пополнилось на восемь человек, в том числе одна женщина, а позднее к ним присоединились еще несколько новых членов, в том числе автор идеи привлек двух ребят, которые на тот момент еще не были совершеннолетними.

Представляясь сотрудниками информационного центра «Эверест», члены команды уверяли пожилых людей, что сейчас реализуется государственная программа по оказанию материальной помощи пожилым людям. В рамках программы они предлагали пенсионерам приобрести у них в рамках государственной поддержки медицинский прибор для дарсонвализации «ДЕ-212 Карат», используемый при выпадении волос и при косметологических проблемах. Аппарат, стоивший по их словам 29 600 рублей, предлагали по льготной цене за 14 800 рублей. Кроме того, при покупке каждому обещали вручить сертификат от компании номиналом 50 000 рублей, по которому якобы можно гарантированно получить деньги – стоимость сертификата. Доверчивые пенсионеры покупали виброрасчестки, рассчитывая на поддержку государства, но оказывалось, что сертификаты – это просто бумажки. В общей сложности у немолодых людей участники группы набрали почти пять с половиной миллионов рублей.

Кстати, уголовное дело передали в суд еще в прошлом году, но рассматривать его не стали - вернули в прокуратуру для устранения нарушений. Сейчас дело вновь передано в суд. Восемь участников обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, четверых – в крупном, один из них еще обвиняется в вовлечении несовершеннолетних в преступную группу.