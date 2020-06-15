Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 15 июня 2020: число выздоровевших превысило число болеющих

Воскресенье, 14 июня, можно считать очередным переломным этапом в эпидемии коронавируса, накрывшей Владимирскую область вместе с другими регионами России. В этот день впервые число выздоровевших от коронавирусной инфекции впервые превысило число болеющих - так называемых "активных случаев. Из 3512 заразившихся с начала эпидемии жителей региона выздоровели 1799 человек, продолжают болеть 1668 человек. 45 пациентов умерли.

В сравнении с соседними регионами соотношение активных случаев и выздоровевших во Владимирской области более благополучно. Так, в Ивановской области 2012 активных случаев и 1378 выздоровевших, в Рязанской - 2400 человек болеет и 2046 выздоровели, в Ярославской - 2397 активных случаев и 1660 выздоровевших, в Нижегородской - 7069 болеющих и 6758 выздоровевших. И только в Москве количество выздоровевших превышает количество активных случаев в полтора раза.

Наибольшее количество заболевших во Владимирской области зафиксировано в областном центре, а также в Гусь-Хрустальном и Петушинском районах. Причем Гусь-Хрустальный район обошел по число заражений Петушинский и остается на втором месте уже неделю. Причины такой вспышки в одном из самых малонаселенных районов области (всего 38 тысяч человек против 62 тысяч жителей Петушинского района) остается необъясненной официальными структурами, но можно предположить, что инфекцию распространяют дачники из соседних областей, которые приезжают отдыхать в местные деревни и поселки - в отличие от Петушинского района, Гусь-Хрустальный на карантин целиком закрыт не был, только два поселка. При этом второй по численности населения район области - Ковровский - по заболеваемости находится только на шестом месте. Его опережают Муромский и Александровский районы - опять же, граничащие соответственно с Нижегородской и Московской областями, где заболеваемость существенно выше, чем у нас. Косвенно это свидетельство того, что в этих районах большая часть случаев коронавируса - завозные.

А вот во Владимире эпидемию жители уже давно распространяют сами. Понятие "самоизоляция" после отмены электронных пропусков фактически исчезло, и дети, и подростки, и взрослые толпами гуляют на детских площадках, улицах и скверах. В выходные даже открылся Центральный парк - правда, только для разрешенных видов активности, вроде одиночных пробежек и занятий спортом с соблюдением социальной дистанции. Точки питания и аттракционы не работают. Но это не мешает гуляющим сидеть на скамейках, а медики утверждают, что поверхности уличной мебели - один из самых распространенных путей передачи заболевания коронавирусом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Врачи владимирской городской больницы №4 выступили с обращением, где заявили, что им не начисляются выплаты за работу с коронавирусными пациентами. 11 июня с сотрудниками отделений реанимации и интенсивной терапии владимирской Городской больницы №4 встретился первый заместитель Губернатора Сергей Шевченко. На встрече присутствовали руководители департамента здравоохранения и самой больницы. Обсуждались также факты заноса на территорию больницы инфекции Covid-19.

Во время встречи выяснилось, что выплаты по постановлению правительства №484 за работу с коронавирусными больными медикам больницы №4 не положены, так как она не является инфекционным госпиталем для лечения граждан с Covid-19. Напомним, по этому постановлению врачам должны доплачивать 80 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. рублей, младшему медицинскому персоналу – 25 тыс. рублей в месяц. Однако эти дополнительные «президентские выплаты» предусмотрены лишь сотрудникам стационаров, перепрофилированных под Covid.

Однако за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам учреждения предусмотрены выплаты стимулирующего характера по другому постановлению правительства - №415, за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией с даты зарегистрированного подтверждённого случая Covid-19. Эти выплаты производятся за фактически отработанное время. Руководство больницы, отметил вице-губернатор, не смогло обеспечить объективное и полное информирование сотрудников о ситуации и предвидеть риски заноса в учреждение инфекции со стороны пациентов, поступающих в отделения реанимации и интенсивной терапии.

«Из-за того, что денежные средства по Постановлению №415 не были заказаны вовремя, произошли задержки с выплатами, на которые сотрудники больницы имели полное право. И это послужило поводом к тому, что в коллективе началось недопонимание. А с вопросами заноса инфекции на территорию больницы и той ситуацией, когда в условиях карантина здесь вынуждены были находиться инфицированные люди, до вторника разберётся комиссия департамента здравоохранения», – заявил Сергей Шевченко.