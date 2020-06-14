2020-06-13T17:16:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 14 июня 2020: в регионе разворачивают новые госпиталя для пациентов с коронавирусом

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 14 июня 2020 года
Ирина Мальцева
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Во Владимирской области открывают новые инфекционные госпиталя, готовясь ко второй волне коронавирусаВо Владимирской области открывают новые инфекционные госпиталя, готовясь ко второй волне коронавирусаФото: Администрация Владимирской области
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Владимир по-прежнему остается лидером по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионе, но в последнее время рост числа пациентов с таким диагнозом в областной столице замедлился.

Но новых пациентов с коронавирусом продолжают выявлять, количество свободных коек в инфекционных госпиталях, еще недавно превышавшее 60%, сейчас около 55%. Поэтому в регионе разворачивают дополнительные госпиталя для коронавирусных больных. Напомним, госпиталь на пятьдесят коек, из которых более тридцати оснащены кислородом, открылся в больнице скорой помощи города Владимира.

- Несмотря на то, что план Минздрава по созданию койко-мест для больных Covid-19 нами выполнен ещё в апреле, мы продолжаем наращивать мощности. Это необходимо для того, чтобы количество свободных коек позволяло нам переходить к новым этапам снятия ограничений. Кроме того, мы должны быть готовы к любым сценариям. Специалисты не исключают второй волны эпидемии этой осенью, поэтому важно создать все необходимые условия для оказания людям медицинской помощи, – подчеркнул Владимир Сипягин.

Ещ два инфекционных госпиталя планируют развернуть на базе Петушинской и Юрьев-Польской районных больниц. В общей сложности добавится более ста мест для коронавирусных пациентов. А всего в регионе уже развернуто двенадцать инфекционных госпиталей, рассчитанных в общей сложности на более чем 780 коек.

Сейчас владимирским врачам бороться с коронавирусом помогают и московские медики. Первую бригаду врачей, работающих в области с 30 мая и побывавших в пяти инфекционных госпиталях, 13 июня сменила вторая бригада московских специалистов, в составе которой – пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и медбрат. Руководит бригадой заместитель главного врача по хирургической и онкологической помощи ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Игорь Лебедев. Медики планируют посетить другие госпиталя и провести мастер-классы и телемедицинские консультации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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