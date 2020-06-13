Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 13 июня 2020: аттестаты школьникам начнут выдавать с 15 июня

За последние сутки новую коронавирусную инфекцию нашли у 66 человек. Лидером по заболевшим стал Гусь-Хрустальный район, где за сутки выявили 24 больных. Владимир лишь третий с 9 случаями. Вот как распределились все заболевшие:

- 24 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 11 сл. в Собинском,

- 9 сл. в г. Владимире,

- 5 сл. в Меленковском,

- по 4 сл. в Муроме и Киржачскомрайоне,

- 3 сл. в Юрьев-Польском,

- по 2 сл. в Ковровском и Камешковском районах,

- по 1 сл. в Судогодском и Александровском районах.

Умерли двое, выздоровели 164 человека.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3390 случаев заболевания (707 сл. в г. Владимире, 521 сл. в Гусь-Хрустальном, 432 сл. в Петушинском, 310 сл. о. Муром, 291 сл. в Александровском, 245 сл. в Ковровском, 134 сл. в Собинском, 128 сл. в Кольчугинском, 116 сл. в Юрьев-Польском, 102 сл. в Судогодском, 89 сл. в Вязниковском, 82 сл. в Киржачском, 63 сл. в Меленковском, 57 сл. в Суздальском, 52 сл. в Камешковском, 26 сл. в г. Радужном, 24 сл. в Селивановском, 11 сл. в Гороховецком).

Вообще последние сутки были отмечены очередными попытками областных властей снизить градус накала в сфере здравоохранения. На этот раз вспышка недовольства возникла в отделениях реанимации и интенсивной терапии владимирской горбольницы №4. Местным врачам пришлось столкнуться с тем, что к ним поступали больные Covid-19, при этом больших выплат они все равно не получали. В итоге, медики обратились в прокуратуру и записали видеообращение в администрацию Президента РФ.

С врачами в итоге встретился первый заместитель Губернатора Сергей Шевченко. Он заявил, что "если нарушения будут выявлены, то руководство больницы ждёт серьёзная дисциплинарная ответственность, вплоть до увольнения".

Помимо этого врачам больницы сказали, что дополнительные "президентские выплаты" предусмотрены лишь сотрудникам инфекционных госпиталей, которые целенаправленно работают с коронавирусными больными, а больница №4 не является таким госпиталем, поэтому, к сожалению, им выплаты не положены. Однако они могут рассчитывать на стимулирующие выплаты за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией за фактически отработанное время.

«А с вопросами заноса инфекции на территорию больницы и той ситуацией, когда в условиях карантина здесь вынуждены были находиться инфицированные люди, до вторника разберётся комиссия Департамента здравоохранения. По итогам сделанного ей заключения будут приняты организационные решения», – подвёл итог встречи первый заместитель Губернатора Сергей Шевченко.

Тот же Сергей Шевченко напомнил, что во Владимирской области страховые выплаты получили уже 25 сотрудников учреждений здравоохранения – врачи, представители среднего и младшего медицинского персонала. Все они заразились коронавирусом, исполняя должностные обязанности. И им теперь положены 68811 рублей (каждому). Общая сумма выплат превысила 1,7 млн рублей.

Тем временем, в других сферах жизнь все же входит в нормальное русло. В мэрии Владимира заявили, что в школах заполненные аттестаты и вкладыши к ним будут выдаваться с 15 по 18 июня. Но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Получить аттестат может сам выпускник или доверенное лицо, при наличии оформленной в установленном порядке доверенности. По заявлению выпускника, ему может быть направлена скан-копия оригинала аттестата. При этом оригинал аттестата хранится в личном деле до момента, когда выпускник его потребует отдать.