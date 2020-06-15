Бюллетени для голосования за поправки в Конституцию рассылают по избирательным участкам Владимирской области

11 июня во Владимире были отпечатаны бюллетени для голосования за поправки в Конституцию РФ. В четверг утром за ними приехали машины «Спецсвязи», чтобы развезти по территориальным избирательным комиссиям. Всего было напечатано 1 миллион 121 тысяча 501 бюллетень. Их развезут практически по всей области, кроме Александровского района, куда привезут листы для голосования, подходящие для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Это единственный район, где будут они использоваться.

Входить по одному

- Эта кампания для нас не совсем обычная, - сказал председатель облизбиркома Вадим Минаев. - Да, до 25 июня все проходит по привычному сценарию — бюллетени доставляются в ТИКи и УИКи, сами участки готовятся к голосованию. Однако затем нас всех ждут определенные изменения.

Связаны эти изменения, конечно же, с коронавирусом. Уже 15 июня в регион должны доставить индивидуальные средства защиты (маски и перчатки) для членов комиссий. С 16 июня они должны уже работать в них.

- И с 25-го начнется процедура голосования, - сказал Вадим Минаев. - Да, голосование пройдет не в один день, а вплоть до 1 июля. Таким образом, мы пытаемся обезопасить всех участников избирательного процесса — и членов комиссий, и самих голосующих.

Кроме того, планируется ограничить количество голосующих, находящихся на избирательном участке одновременно. Для этого члены участковых комиссий будут прописывать в открепительных удостоверениях приблизительное время, когда стоит прийти жителям тех или иных домов. Впрочем, очевидно, что люди пойдут голосовать тогда, когда им удобно. Во всяком случае, большинство людей.

- В идеале, на участке должно находиться не более одного человека, - считает Вадим Минаев. - Однако мы понимаем, что при голосовании могут возникнуть сложности с этим. В пик нагрузок допускается большее количество людей на участках и на улице рядом с ними при условии соблюдения социальной дистанции.

Социальная дистанция во всем

Само же голосование пройдет тоже не совсем привычно. Отдать голос можно либо на том участке, к которому вы приписаны, либо там, где вы сможете проголосовать. Последнее можно сделать с помощью системы «Мобильный избиратель». Прием заявлений начался 5 июня и продлится до 14.00 21 июня. Подать их можно в МФЦ, на портале госуслуг и в территориальных избиркомах, а с 16 июня - еще в своих участковых комиссиях.

Маршрут движения людей на участках сделан так, чтобы потоки не пересекались. Вход будет с одной стороны, выход - с другой. На входе, кому требуется - выдадут средства защиты и одноразовые ручки. На выходе поставят урну для использованных масок, перчаток и прочего. Каждому избирателю измерят температуру. Те, у кого она окажется повышенной, тоже смогут проголосовать, но в отдельном помещении.

Чтобы получить бюллетень, надо предъявить паспорт, но на расстоянии, член избиркома не должен брать его в руки. Подпись в получении бюллетеня гражданин ставит сам, своей ручкой.

Привычные шторки с кабинок исчезнут, чтобы сократить количество поверхностей, к которым прикасаются люди. Тайну голосования защитят перегородки с трех сторон, а сами кабинки поставят входом к стене.

И самое печальное для тех, кто любит покушать — в этот раз никаких буфетов.