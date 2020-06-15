2020-06-13T17:16:38+03:00
Общество

На борьбу с борщевиком во Владимирской области выделено 12 миллионов рублей

Это больше, чем когда-либо в истории региона
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Огромные белые зонтики - борщевик Сосновского - становятся настоящим бедствием во Владимирской области. Как рассказали специалисты владимирского филиала «Россельхозцентра», заросли борщевика занимают около 2000 гектаров. Причем если 3-4 года назад этим сорняком зарастали в основном заброшенные отдаленные от цивилизации участки земли в поймах рек и лесополосах, и он никому особо не мешал, то сейчас заросли борщевика встречаются практически во всех населенных пунктах региона, включая областной центр. Наиболее неблагополучные районы в этом плане – Гороховецкий, Вязниковский и Юрьев- Польский районы.

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Чем так плох борщевик, кроме того, что он захватывает сельхозугодья, а избавиться от него очень сложно? Несмотря на то, что борщевик Сосновского начали выращивать в СССР в 1960-е годы как кормовое силосное растение (да, не одной кукурузой в Заполярье прославился в сельском хозяйстве Никита Хрущев), растение это ядовито. Изначально в средней полосе оно не росло, завезли борщевик с Северного Кавказа, и он быстро превратился в злостных сорняк, почти неистребимый. Его сок, попавший на кожу, под действием ультрафиолета вызывает сильные ожоги, а при попадании в глаза – ожог роговицы, что может привести к слепоте.

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

– Вредоносность борщевика Сосновского принимает катастрофические масштабы из-за отсутствия надлежащего контроля над его распространением в природных агроэкосистемах. С прошлого года в регионе действует пятилетняя программа по истреблению этого сорняка. Наши агрономы ведут планомерную, комплексную борьбу с помощью гербицидов сплошного действия – баковой смесью. Установлено, что уничтожать необходимо как надземную массу борщевика, так и семена в почве, поэтому обработка засоренных земельных участков проводится два раза. В мае - начале июня мы уничтожаем растения, перезимовавшие и частично проросшие из семян. При проведении второй обработки, в июле-августе, убираем растения, проросшие из семенного материала прошлых лет, – объясняет руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Марина Олимова.

В этом году во Владимирской области обработают гербицидом против борщевика Сосновского 121 гектар земли. Это на 57% больше, чем в прошлом году (в 2019-м обработано 77 га), однако менее 10% всей площади, которую занимает борщевик.

В 2020 году на борьбу с ядовитым растением регион выделил беспрецедентные средства – порядка 12 миллионов рублей. На сегодняшний день специалистами регионального «Россельхозцентра» обработано уже около 80 гектаров земли в семи районах области. Все гербициды, применяемые агрономами филиала, включены в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов и разрешены к использованию на территории населенных пунктов.

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СПРАВКА "КП"

Борщевик - многолетнее растение из семейства зонтичных. Основная масса семян прорастает в первый год, но часть может давать побеги в течение семи лет после осеменения. Более того, сорняк спокойно переносит как сильные морозы, так и жару с засухой. Наибольшее распространение борщевик Сосновского получает на землях, которые не используются в сельхозобороте. Особенно опасно растение в июле-августе, когда цветет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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