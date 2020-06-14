Владимирцы подобрали и спасли тонущего утенка

Одинокого утенка горожане подобрали под Владимиром на одном из озер. Птенец был на озере один, а когда его вытащили, весь трясся от холода. Оставить беднягу в одиночестве владимирцы не смогли, забрали домой, где он отогрелся и распушился под лампой, быстро освоился и с аппетитом поел добытых для него гусениц.

Теперь владимирцы планирую подрастить птенца дома и отправить в деревню к домашним уткам. Это не первый случай, когда владимирцы находят около города утят и пытаются их одомашить. Вопреки сомнениям многих, дикую утку вполне можно держать в квартире, выкормить дикого утенка несложно. Можно давать ряску – мелкую травку, которую легко наловить сачком в воде, рубленное вареное яйцо, смесь панировочных сухарей. Но специалисты советуют по возможности не забирать птенцов из дикой природы.

- Утка, когда сидит на яйцах, совершенно не выделяет жир, иначе утята задохнулись бы. Но после рождения птенцы, у которых копчиковая железа еще работает не очень активно, все время трутся возле мамы и пропитываются ее жиром. Хотя они кормятся сами, как рождаются, и хорошо ходят, без мамы он не справится. Без ее смазки он просто замерзнет в воде. Даже если дома, налив воду в тазик или ванночку, положить туда утенка, он может погибнуть. Поэтому брать его не стоит, - объясняет заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника Денис Дуденков.

Специалисты советуют помочь одинокому утенку найти маму: она может быть поблизости, просто при приближении опасности утята бросаются врассыпную, и некоторые могут отстать. Если родительницу обнаружить не удалось, можно подкинуть птенца в другую стаю или подсадить к домашним уткам. Кстати, во Владимире поселения крякв не редкость. Встретить их можно на Казанском роднике – там сейчас обитают несколько выводков с утятами разных возрастов, на Соловьином пруду, на пруду около спорткомплекса ВлГУ и на пруду на улице Казарменной. Несколько раз горожане видели выводки утят и на Клязьме.