2020-06-11T21:29:19+03:00
Общество

Владимирцы в среднем выпивают два литра пива в неделю

В честь дня пивовара изучаем, как относятся к пенному напитку в 33 регионе
Алексей СУХОВ
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..Фото: Олег УКЛАДОВ
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День пивовара в России отмечают последние 18 лет. В 2020 году он попадает на 13 июня. В связи с этим Владимирстат опубликовал интересные цифры, касающиеся пива.

Переходим на крафт?

За последние 20 лет жители Владимирской области стали пить в три раза больше пива, чем в конце XX века. Если в 1998 году на каждого жителя Владимирской области приходилось 16,6 литра пива в год, в 2000 году – 22,1 литра, то уже в 2005 году продажа пива на душу населения во Владимирской области выросла до 50,6 литра в год. Чуть-чуть снизилось употребление пива в 2012-2013 годах – до 46,6 и 45,8 литра в год соответственно, а затем к 2016 году снова выросло до 50,9 литра. То есть где-то два литра в неделю стали нормой для владимирцев.

При этом самого пива в регионе до последних лет варили мало. Например, в 2017 году местные производители сварили всего 714 тысяч декалитров пенного напитка. Для сравнения даже в 2010 году было произведено свыше 4329 тысяч декалитров. Но в последние три года ситуация изменилась. Спрос рождает предложение, и повсюду стали открываться небольшие крафтовые компании, которые сделали так, что только за первые четыре месяца 2020 года сварено было 1646 тысяч декалитров (более чем в 3 раза больше по отношению к январю-апрелю 2019 года). При этом во Владимирстате уверены, что летом объемы производства пива еще вырастут

- Тенденция заметна уже сейчас – производство пива в апреле 2020 года в 3,3 раза выше, чем в апреле 2019 года (540,6 тысячи декалитров), - рассказали статистики.

Кстати, производство крафтового пива сейчас составляет почти 70 процентов от всего производимого в области.

Половина населения пива не приемлет

Да-да, наверняка вы удивлены, ведь до этого статистика прямо указывала, что мы скорее не поющая, а пьющая губерния. Причем пивная. Но на самом деле не все так однозначно. Во время комплексного наблюдения условий жизни населения на территории Владимирской области в 2018 году выяснилось, что около 51 процента не употребляют пиво вовсе! Еще 16 процентов респондентов пьют его только по праздникам.

А вот как распределились следующие категории:

- употребляют 1-2 раза в месяц — 20%;

- употребляют 1 раз в неделю — 11%;

- употребляют несколько раз в неделю — 1,5%;

- употребляют практически каждый день - 0,5%.

Еще один положительный момент: жители Владимирской области в среднем реже пьют пиво, чем среднестатистический россиянин: например, употребляют 1 раз в неделю 11% жителей области (в среднем по Российской Федерации – 13%), употребляют несколько раз в неделю 1,5% наших земляков и около 4% россиян в целом.

А вот, что должно смущать, так это сколько владимирцы тратили на пиво. Потому что цифры тут такие, что заставляют думать, что покупали жители Владимирской области в основном самое дешевое пиво. Соответственно, оно не самого высокого качества. По итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств расходы жителей Владимирской области на пиво снизились (расходы в целом снизились, так что это не удивительно).

В 2018 году на пенный напиток в месяц в среднем на человека тратился 41 рубль, а в 2019 году – вообще 39 рублей. При этом горожане в 2019 году расходовали на пиво гораздо больше, чем население в сельской местности: житель города тратил 46 рублей в месяц, а житель села - около 14 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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