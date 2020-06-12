Средняя пенсия во Владимирской области - меньше половины от средней зарплаты

12 июня, в День России, статистики предлагают поблагодарить старшее поколение - тех, кто построил страну, в которой мы все сейчас живем. Кто он - пенсионер Владимирской области?

По данным владимирского отделения Пенсионного фонда, на данный момент в регионе живет около 456 тысяч пенсионеров. По сравнению с 2019 годом число получателей пенсии уменьшилась на 6,3 тыс. человек, или на 1,4 процента. Это не значит, конечно, что пенсионеры куда-то девались или, как европейские пожилые люди, разъехались по курортам. Просто из-за пенсионной реформы повысился возраст, в котором человек обретает этот почтенный статус. Вот и замедлилось пополнение "полка пенсионеров".

Хотя и так в пенсионном возрасте находится каждый третий житель Владимирской области - точнее, 33,6%. При этом на каждого пенсионера приходится всего 1,8 жителя трудоспособного возраста. А ведь именно работающие граждане вносят свой вклад в экономику, благодаря чему, в том числе, выплачиваются пенсии. Чем больше соотношение неработающих и работающих граждан - тем выше "демографическая нагрузка". По прогнозам, с 2019 года по 2036-й во Владимирской области этот показатель вырастет с 870 до 901 человека нетрудоспособного возраста на 1000 работающих. Причем рост произойдет именно за счет числа пенсионеров - с 558 до 641, а вот число детей на 1000 работников снизится с 312 до 260 человек.

Пенсионная реформа пытается как-то нивелировать этот дисбаланс, но пока получается не очень. Во всяком случае, заметного роста пенсий не произошло. За последние полтора года средняя пенсия во Владимирской области выросла на 6,4% - с 13865 рублей до 14756 рублей. Причем основное повышение произошло в январе 2020 года, средний размер пенсий в январе составил 14703 рубля.

Для сравнения, в 2012 году рост пенсий был 8,6%, в 2013-м - 9,5%. Но это ладно, это сытые "докризисные" времена. Но даже в 2017 году пенсии выросли на 7,3% (плюс добавилась единовременная выплата).

А если сравнить с инфляцией, то рост пенсий в последнее время окажется еще меньше. Реальный размер назначенных месячных пенсий хотя и стал увеличиваться с 2017 года, но за 2019 год составил только 3,9% - почти в два раза меньше, чем прибавка к пенсии в процентном выражении.

В итоге средний размер пенсии во Владимирской области составляет 45,5% от средней зарплаты по региону. Хотя сейчас, в "коронакризисные" времена, преимущество пенсии перед зарплатой - в ее стабильности. Тут уж никакой работодатель не срежет и не задержит выплаты ни под каким предлогом.

Кстати, частично в низких пенсиях виноваты... сами граждане. По данным Росстата, в 2018 году «серую" зарплату получал каждый третий россиянин. Вряд ли во Владимирской области ситуация сильно отличается. А если зарплата "серая" - то нет и положенных отчислений, из которых складывается будущая пенсия.