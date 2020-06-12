В День России владимирцев ждут концерты во дворах

Такого масштабного празднования Дня России во Владимире, как в прошлые годы, из-за коронавируса не будет. Однако без праздника жителей все же не оставят.

В большинстве случаев, мероприятия пройду в режиме онлайн. Однако небольшим уличным концертам быть! Владимирцам так понравились выступления во дворах ветеранов на 9 мая, что в мэрии решили их повторить.

12 июня с 11 до 17 часов во всех районах города пройдет 18 концертов, которые жители смогут посмотреть из окон, с балконов или прямо на улице, Главное, не забывать о дистанции.

Плюс разные виртуальные акции, конкурсы, флешмобы от парков, домов культуры, администрации. В частности, в Загородном парке пройдут творческий мастер-класс и игра путешествие «По городам России», в социальных сетях мэрии проведут викторину на знание истории страны и российского флага, в Центральном парке пройдет онлайн-выставка детских рисунков и интеллектуальная игра «Победы России». Кроме того, в полдень владимирцы смогут исполнить гимн страны, подпевая детским коллективам.

КОНКРЕТНО

Где пройдут концерты

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Где присоединиться к акциям и мастер-классам

Творческий мастер-класс и игра путешествие «По городам России» - https://vk.com/parkz33 или https://instagram.com/parkz_33?igshid=mfp31oawsdz8

Проект #Великие Песни Великой России - https://vk.com/mbuk_kdk_33 или https://www.instagram.com/kdkvlad_elena_tatarinova/

Проведение викторины на знание истории страны и российского флага - https://vk.com/vladimir_adm

Проект «Будущее России» - https://vk.com/mbuk_kdk_33

https://instagram.com/kdkvlad_elena_tatarinova

Онлайн-выставка детских рисунков «Моя Россия» и проведение интеллектуальной игры «Победы России» - https://vk.com/centrpark33

Праздничная программа «Наш дом — Россия» и проект #Великие Песни России - https://vk.com/mbuk_kdk_33

А В ЭТО ВРЕМЯ

Приноси ложку — получай подарок!

12 июня частному музею ложки исполнится пять лет

В честь дня рождения музея пройдет насыщенная праздничная программа с подарками. В полдень у памятника Князю Владимиру, около указателя в музей пройдет концерт мультиинструменталиста Олега Переверзева, который играет на ложках.

Кроме того, владимирцы могут поучаствовать в акции «Ложек много не бывает». Все, что нужно — принести ложку в музей. Взамен дадут подарок, который разыграют с помощью лотереи.