Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 12 июня 2020: во владимирской БСП открылся инфекционный госпиталь для пациентов с COVID-10

Казалось бы, по всем показателям эпидемия коронавируса во Владимирской области идет на спад. Уже две недели, с 25 мая, ежедневный прирост заболевших составляет стабильно 60 человек (плюс-минус 5% от этого числа). Количество выздоровевших ежедневно почти вдвое превышает число вновь заболевших. Количество тестов составляет около 1000 в сутки.

И тем не менее Владимирская область не только не сворачивает подготовку к пику эпидемии - наоборот, в регионе ее ускоряют. На днях откроется очередной инфекционный госпиталь - на этот раз во владимирской больнице скорой помощи. Он рассчитан на 50 коек, 30 из которых оснащены кислородом (о наличии ИВЛ главный врач БСП Анатолий Уколов не сообщил). 11 июня губернатор Владимир Сипягин проверил, насколько госпиталь близок к открытию.

«Несмотря на то, что план Минздрава по созданию койко-мест для больных COVID-19 нами выполнен ещё в апреле, мы продолжаем наращивать мощности. Это необходимо для того, чтобы количество свободных коек позволяло нам переходить к новым этапам снятия ограничений. Кроме того, мы должны быть готовы к любым сценариям. Специалисты не исключают второй волны эпидемии этой осенью, поэтому важно создать все необходимые условия для оказания людям медицинской помощи», – подчеркнул Владимир Сипягин.

Ключевой момент тут - "количество свободных коек". Это важнейший показатель, по которому санитарный врачи ориентируются, пора ли снимать коронавирусные ограничения в регионе. Во Владимирской области с 1 июня этот показатель не растет, как следовало бы ожидать при прохождении пика эпидемии, а снижается - с 71% в начале июня до примерно 55% к 12 июня. По замыслу, койки должны освобождаться благодаря тому, что пациенты выздоравливают и выписываются. Но если так не получается, есть и второй путь - увеличить общее число инфекционных коек для лечения коронавируса. Тогда процент занятых автоматически снизится.

На сегодняшний день во Владимирской области развёрнуто 12 инфекционных госпиталей, рассчитанных в общей сложности на более чем 780 коек. Ещё два инфекционных госпиталя дополнительно планируется развернуть на базе Петушинской районной больницы и Юрьев-Польской ЦРБ. В результате специализированный коечный фонд в регионе увеличится более чем на 100 мест.

Тем временем, уже 25 сотрудников учреждений здравоохранения – врачи, представители среднего и младшего медицинского персонала - получили страховые выплаты в связи с заражением коронавирусной инфекцией. Все они заразились на рабочем месте. Среди зараженных нет водителей скорой помощи (они также имеют право на выплаты).

Размер выплат медикам при заражении Covid-19 составляет 68811 рублей. Общая сумма выплат превысила 1,7 млн рублей. Если после болезни возникли осложнения, приведшие к инвалидности, размер выплаты увеличивается в 10 и более раз. При установлении инвалидности III группы её размер составит 688113 рублей, II группы – 1376226 рублей; I группы – 2064339 рублей. В случае смерти медицинского работника в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией размер выплаты составит 2752452 рубля.

Оформление выплат максимально упрощено. При временной нетрудоспособности заболевшему не нужно никуда обращаться. Все документы должен представить работодатель. В этом случае время от начала расследования страхового случая до осуществления единовременных страховых выплат не должно превышать 4 дней.

Единый call-центр ФСС РФ по коронавирусу: 8 (800) 302-75-49.