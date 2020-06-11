Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 11 июня 2020: в регионе от COVID-19 умерло шестеро медиков

По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки во Владимирской области вылечилось от коронавируса 84 человека, умерло - четверо. Общее количество выздоровевших 1440 человек, умерших 38.

Всего на 11 июня во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 64 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По районам они распределились так:

14 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

13 сл. в г. Владимире,

11 сл. в Петушинском районе,

8 сл. в Юрьев-Польском районе,

6 сл. в о. Муром,

6 сл. в Собинском районе,

3 сл. в Кольчугинском районе,

1 сл. в Судогодском районе,

1 сл. в Ковровском районе,

1 сл. в Меленковском районе.

Всего количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 11 июня составляет 3324 случая: 698 сл. в г. Владимире, 497 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 432 сл. в Петушинском районе, 306 сл. в о. Муром, 290 сл. в Александровском районе, 243 сл. в Ковровском районе, 128 сл. в Кольчугинском районе, 123 сл. в Собинском районе, 113 сл. в Юрьев-Польском районе, 101 сл. в Судогодском районе, 89 сл. в Вязниковском районе, 78 сл. в Киржачском районе, 58 сл. в Меленковском районе, 57 сл. в Суздальском районе, 50 сл. в Камешковском, районе 26 сл. в г. Радужном, 24 сл. в Селивановском районе, 11 сл. в Гороховецком районе.

Среди тех, кто умер от новой коронавирусной инфекции - шестеро медицинских работников. Не все они пока попали в официальную статистику, так как статистика формируется с большим запозданием, после проведения гистологических исследований. Однако врачи России, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом - можно считать, на фронте - ведут свою статистику. В списке памяти медицинских работников, умерших от коронавируса, уже 406 имен. Среди них - шесть медиков из Владимирской области. Вот их имена:

Галина Геннадьевна Кузнецова, 53 года, сестра-хозяйка, Муромская городская больница № 2, г. Муром.

Надежда Юрьевна Минеева, 62 года, медсестра, заведующая амбулаторией, Бутылицкая амбулатория Меленковской ЦРБ.

Светлана Владимировна Панкова, 58 лет, фельдшер, Гусь-Хрустальная СМП, г. Гусь-Хрустальный.

Михаил Михайлович Савичев, 61 год, главный врач, Карабановская больница, г. Карабаново.

Оксана Алексеевна Титенко, 47 лет, медсестра палатная, Городская больница №4, г. Владимир.

Надежда Викторовна Чванова, 56 лет, медсестра, Муромская городская больница №2, г. Муром, Владимирская область.

Главный врач Карабановской больницы Михаил Савичев попал в этот список последним, он скончался 9 июня. Как говорят его коллеги, Михаил Савичев заразился коронавирусом в ту неделю, когда в больнице был обнаружен инфицированный пациент, и вместе с ним были заперты на карантин 15 медиков и 40 больных терапевтического отделения. Главный врач тогда остался в карантинном отделении вместе со своими коллегами, а не ушел на самоизоляцию. Через некоторое время у нескольких врачей, в том числе Михаила Савичева, подтвердился коронавирус.

Главврач Карабановской больницы переносил болезнь тяжело, оказался в реанимации. За его жизнь боролись лучшие врачи страны, но, к сожалению, спасти Михаила Савичева не удалось.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Во Владимирской области определились с формой проведения парада Победы. Он пройдет 24 июня в 10.00 в двух городах региона - Владимире и Коврове. Будут шествия войсковых колонн, однако пребывание зрителей ограничат. Ветеранам власти обязаны оказать всяческую помощь в организации безопасного участия в параде.