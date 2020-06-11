2020-06-10T17:16:53+03:00
Общество

На владимирских улицах появились бесшумные газонокосилки

Но работать они будут в парках, а не во дворах
Ирина Мальцева
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Новых газонокосилок в городе всего пять.Новых газонокосилок в городе всего пять.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Лето – это время не только школьных каникул и пикников, но и газонокосильщиков. Владимирцы жалуются на шум, с которым подстригают траву во дворах. Горожане признаются, что от постоянного шума не спастись ни дома, ни на работе. Отказаться совсем от покосов нельзя, уверяют чиновники: по правилам благоустройства, единым для всех, трава в городе должна быть не выше 10-15 сантиметров. Впрочем, можно стричь ее более гуманными методами. Недавно в городе появился и более современные вариант газонокосилки, курсирующей по газонам вдоль крупных улиц. Оранжевые машинки работают практически бесшумно, оставляя за собой аккуратно постриженные, а не выбритые до голой земли газоны. Увы, таких чудо-машин в городе немного и использовать их получится далеко не везде.

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

- В настоящее время в МКУ "Благоустройство" имеется пять горизонтальных косилок типа "Райдер", которые наиболее эффективны при покосе травяной растительности на больших ровных площадях, таких, как газоны парков, скверов, разделительных бульваров на улицах и т.д. Это самоходная техника, внешне напоминающая мини-трактор. Профессиональные райдеры отличаются многофункциональностью, которая достигается за счет установки дополнительного оборудования, - пояснили в городской администрации.

Кстати, еще одно преимущество таких газонокосилок – они могут постригать траву до нужной высоты, а встроенный измельчитель позволяет не оставлять скошенную траву сохнуть на газоне, а сразу ее мульчировать. Правда, и стоят такие машинки недешево: цена профессиональных райдеров, таких, как используют во Владимире, составляет от 200 до 250 тысяч рублей за штуку - в зависимости от компании-изготовителя и наличия опций. К сожалению, в ближайшее время новых супер-машин, берегущих покой горожан, во Владимире не прибавится: как сообщили в мэрии, в настоящее время МКУ "Благоустройство" не планирует дальнейших закупок подобной техники.

Новые газонокосилки во Владимире.Анна ДЕКТЯРЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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