2020-06-10T17:11:23+03:00
Общество

В День Пряника владимирцы превратились в богатырей, фей и принцесс

Больше 150 человек приняли участие в конкурсе сказочных костюмов
Виктория СУХОВА
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..Фото: Администрация города Владимира
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В минувшие выходные пряник Павлик и Городничий Владимира торжественно открыли фестиваль «День Пряника». В этом году он прошел в прямом эфире. Его смогли посмотреть не только владимирцы, но и жители со всей страны. В итоге число зрителей превысило 8 тысяч!

. Фото: Администрация города Владимира

.Фото: Администрация города Владимира

Как и в прошлые годы прошли экскурсии по музеям пряников России, состоялись мастер-классы, гадание на пряниках, звучали песни про пряники. Также зрители увидели выступление на балалайке Сергея Маленкина, виртуозную игру на ложках Алексея Копытина, танцы и флешмоб от школы танцев «Баланс».

Вишенкой на торте стал конкурс сказочных костюмов, в котором приняли участие больше 150 участников. Работы оценивали Берендей и Сударушка, Василиса Премудрая и Водяной царь, Царевна-лягушка и Иван-царевич, Кикимора Вятская и Марья Искусница!

. Фото: Администрация города Владимира

.Фото: Администрация города Владимира

Приз за лучшие взрослые костюмы Кота Базилио и Лисы Алисы получила семья Валерия и Натальи Архиповых. Они получили мультиварку. Приз за лучший детский костюм Фионы выиграла Вера Крайнова. Она получила самокат.

Также вышли в финал и получили сладкие боксы с мастер-классами по приготовлению шоколадных конфет: Татьяна Блеклова - Пчелка Майя, София Игнатова - Царевна Будур, Диана Ляпкина - Царица Осени, Настя Усанова - Императрица Екатерина II, Никита Присяжныи - Леший, Анастасия Харитонова - Царевна-лебедь, Александр Мясников - Царь Горох, Лев Евдокимов - Дракоша, Алиса Ахмисева - Снежная королева, Софья Баранова - Малефисента, Карина Луконина — Робот, Мария Бурчикова — фея крестная, Алексей Марфидин - Космозябр, Милана Малашкова — фея Флора, Юрий Семенов — сыщик, Никита Мальков — богатырь, Михаил Сокольских — владимирский богатырь, Аня и Саша Блидкины — Русалочки, Настя Павлова — принцесса Покахонтас.

Главный приз проекта «Лучший Ученик 2020» - путёвка в Казань на всю семью досталась Никите Присяжному (школа № 2, 1д класс)!

Завершился фестиваль запуском шаров под гимн фестиваля «Дорогою добра» и флешмобом всех участников под песни «Калинка» и «Валенки»!

. Фото: Администрация города Владимира

.Фото: Администрация города Владимира

. Фото: Администрация города Владимира

.Фото: Администрация города Владимира

. Фото: Администрация города Владимира

.Фото: Администрация города Владимира

. Фото: Администрация города Владимира

.Фото: Администрация города Владимира

. Фото: Администрация города Владимира

.Фото: Администрация города Владимира

ИСТОЧНИК KP.RU

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