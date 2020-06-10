Владимирским театрам и ДК разрешили выдавать за перенесенные спектакли ваучеры вместо денег

Из-за коронавируса и самоизоляции с конца марта во Владимире отменены все спектакли, концерты и гастроли. А ведь некоторых выступлений владимирцы начинали ждать за много месяцев и покупать билеты. Теперь мероприятия то ли состоятся, то ли нет. А что делать с билетами?

Раньше ответ был однозначный - билеты сдавать, деньги возвращать. Но в конце прошлой недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес ряд изменений в процедуру отмены и переноса культурных мероприятий. Теперь если концерт или спектакль отменен (перенесен), а билеты уже распроданы, руководство театров, филармоний или домов культуры имеют право не возвращать деньги за билеты, а предложить вместо этого ваучер на это мероприятие. В ваучере не будет даты, то есть посетить мероприятие можно будет в любое время позднее.

Однако вернуть деньги все же будет возможность, но только при условии, что организатор не сможет в течение шести месяцев объявить новую дату мероприятия. То есть ждать придется около полугода! Естественно на форумах и в соцсетях сразу же началось горячее обсуждение этой темы. Были недовольные и среди владимирцев. Однако переживать жителям областного центра по всей видимости рано. Большинство городских учреждений культуры о ваучерах не думает. Пока...

- Мы будем только возвращать деньги. Форма ваучеров у нас не планируется просто потому, что мы даже понятия не имеем, когда вновь начнем работать. И тем, кому не хочется ждать, мы готовы вернуть деньги, - сказала Светлана Игнатова, пресс-секретарь драмтеатра.

Кстати, владимирский драмтеатр стал одним из первых в регионе, где после введения режима самоизоляции начали возвращать деньги за купленные весной билеты. 16 июня там открывают кассу для возврата билетов, приобретенных на март, апрель и май.

- Режим работы кассы: с 16 по 19 июня - с 11 до 14 часов, с 23 по 26 июня - с 14 до 18 часов. Суббота и воскресенье – выходные дни, - рассказали в театре. - Если билеты покупались электронно, то и возврат возможен через Интернет, но только после предварительного звонка по телефону: 8(800)500-70-00.

А вот в областной филармонии пока не знают, как будут работать с возвратом билетов.

- Конечно, мы своих зрителей не бросим и постараемся приложить максимум усилий, чтобы их не потерять. В любом случае будет какая-то альтернатива! Люди, которые хотят попасть на концерты наших коллективов, обязательно на них попадут! Что касается возврата, то мы пока не знаем, когда начнем работать, так что сложно говорить и о формах возврата, - рассказала официальный представитель филармонии Татьяна Лапатина.

В театре кукол сказали, что у них эта проблема не стоит вовсе, так как еще в начале пандемии они вернули всем, кто хотел, деньги за отмененные спектакли.

- Остались, возможно, единицы, кто не успел этого сделать, - сказали там. - Но пока до 15 августа коллектив театра, в том числе и сотрудники касс находятся в отпусках, так что до этого времени возврат невозможен.

В таких же отпусках находятся и коллективы ОДК и Арт-дворца. Ближайшие мероприятия там планинруются лишь осенью и то под вопросом. Так что там пока тоже возвраты не проводятся.

В том же постановлении Правительства РФ указано, что форма ваучера утверждается Министерством культуры. А там пока эту форму не разрабатывали. Так что владимирским учреждениям культуры просто не с чем работать.