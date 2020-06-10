2020-06-09T23:10:59+03:00
Общество

В Кольчугинском районе сбили лосенка

Сейчас полиция ищет виновника аварии
Ирина Мальцева
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Лосенка сбили на трассе. Кадр из видео в группе "ГОРОД КОВРОВ"Лосенка сбили на трассе. Кадр из видео в группе "ГОРОД КОВРОВ"
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Молодого лося неизвестный автомобиль сбил на границе Собинского и Кольчугиснкого района вечером 8 июня. В полицию о случившемся сообщили неравнодушные водители около половины шестого вечера. От них же известно, что наехавший на лося водитель останавливаться не стал. Сейчас полицейские ищут водителя, возбуждено административное расследование. Сам лосенок – молодой самец не старше двух лет – после столкновения остался жив, правда, встать смог не сразу, ему потребовалась помощь людей. Но потом, как говорят очевидцы, отправился в лес. Специалисты из Собинского охотхозяйства, приехавшие на выручку, пострадавшего на дороге уже не застали. Неравнодушные владимирцы уверены, что хотя лоси часто выскакивают из кустов неожиданно, в столкновении виноват водитель.

- Впереди есть знак, предупреждающий, что здесь водятся лоси, если ездишь по этой дороге уже знаешь об этом. Ну и в принципе в это время года водители помнят о том, что лоси могут выскочить на дорогу, ездят аккуратно, - говорит водитель с двенадцатилетним стажем Михаил Дудкин.

В последние дни жители разных районов стали все чаще встречать лосей на дорогах и в городах. В ночь на 31 мая по проспекту Ленина во Владимире гулял молодой лось, пришедший из поймы Клязьмы, несколько дней спустя лося встретили под Суздалем, а 7 июня двух рогатых красавцев встретили в садах под Ковровом. Лоси не стремились общаться с людьми, но и не боялись. Как описал встречу с ними ковровчанин Александр Радлов, «пришел, увидел, ушел». Но специалисты отмечают, что в это время года молодые лоси часто забредают в города и не только в поисках корма.

- Сейчас идет миграция, у лосих появляются новые лосята. А подросшие осваивают новые территории. По неопытности они могут выйти в город, к дорогам. Конечно, как и для любого дикого животного выход в город – это сильный стресс, но, как правило, они находят дорогу обратно в лес, - говорит ветеринар Ольга Котова.

Кстати, биологи считают, что по тому, как часто люди стали встречать лосей, можно предположить, что численность рогатых во Владимирской области выросла.

КОНКРЕТНО

Штраф за сбитого лося составляет 80 тысяч рублей, если установлен специальный знак, предупреждающий о возможности появления диких животных. Правда, если водитель сбил беременную самку, сумма может вырасти.

Кроме того, водителю могут выписать штраф за игнорирование знака – это еще 500 рублей. Также столкновение с лосем считается ДТП и если водитель уехал с места столкновения, его могут привлечь к ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Теоретически по этой статье ему может грозить арест на пятнадцать суток или лишение прав.

Лосенка сбили под Владимиром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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